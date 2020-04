Sala Sporturilor din Brașov devine spital de campanie pentru coronavirus

Sala Sporturilor va fi pregătită pentru a deveni centru medical de tratare a cazurilor mai puțin grave de coronavirus, dar care necesită totuși supraveghere medicală, astfel încât unitățile spitalicești să nu fie suprapopulate și să se ocupe de cazurile cele mai grave. Reprezentanții Primăriei Brașov au avut astăzi o întâlnire cu prefectul județului Cătălin Văsîi și reprezentanți ai conducerii Direcției de Sănătate Publică, Unității de Primiri Urgențe și Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru a discuta această posibilitate, precum și despre pașii care trebuie făcuți pentru amenajarea acestui centru, potrivit brasovstiri.ro.

„Ne gândim la extinderea capacității de a primi pacienți cu infecție cu virusul SARS-COV2, ca structură de suport pentru spitalul de boli infecțioase, pentru momentul când epidemia va depăși capacitatea acestuia și a spitalelor care îl susțin – Spitalul de pneomoftiziologie și Spitalul de neuro-psihiatrie. Am ales o locație care este generoasă ca spațiu, care poate fi compartimentată, care are surse de lumină și căldură, apă – respectiv sala de sport – în așa fel încât să putem organiza un fel de spital de campanie care să sprijine vindecarea pacienților cu forme ușoare și medii, care ne așteptăm să fie în număr mult mai mare în perioada care urmează. Dacă previziunile noastre este foarte bine ca noi să avem capacitățile pregătite. De aceea, astăzi, la inițiativa domnului prefect, am fost primiți de domnul primar și am discutat acest subiect, ca să putem anticipa nevoile pentru organizarea acestui centru. Suntem cu toții aici, identificăm fiecare problemă și pe cei care trebuie să le rezolve, în așa fel încât să fim în dispozitiv când situația o va cere“, a explicat Andrea Neculau, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov.

„Am luat în calcul această locație de mai mult timp. Astăzi, împreună cu reprezentanții Primăriei Brașov, doamna director al Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Brașov și Unitatea de primiri Urgențe vom viziona acest spațiu pentru a-l amenaja, ca în momentul în care situația va escalada să putem beneficia de această extensie și acolo să fie pregătit un spațiu care să-i găzduiască pe cei care vor avea nevoie. Primăria va pune la dispoziție acest spațiu, se vor face, pe cheltuiala primăriei, o igienizare generală urmată de o dezinfecție generală, urmând ca în momentul în care locul este pus la dispoziție, împreună cu DSP, ISU și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență să vedem modalitatea în care îl vom amenaja. Am avut o discuție și cu domnul general Gabriel Răducanu, comandorul Academiei Forțelor Aeriene pentru a ne pune la dispoziție niște paturi, iar sub coordonarea Direcției de Sănătate Publică vom găsi soluții și vom amenaja din timp această locație, cu tot ceea ce este necesar, în acord cu instrucțiunile date de Organizația Mondială a Sănătății“, a declarat prefectul Cătălin Văsîi, la finalul discuțiilor.

„Azi ne-am întâlnit cu domnul prefect, cu doamna Neculau, directoarea DSP-ului, doamna Vecerdi, director al UPU, și domnul Lucian Marciu, comandantul ISU Brașov, și cu alți responsabili din cadrul Primăriei Brașov, pentru a detalia ceea ce avem noi de făcut pentru a pregăti locația Sala Sporturilor ca și o bază ce va fi amenajată, igienizată și dezinfectată, având în vedere perspectiva la care ne raportăm din punctul de vedere al evoluției pandemiei. Concret, această locație va fi pregătită pentru situațiile de urgență care pot apărea și utilizată pentru tot ce înseamnă tratarea bolnavilor. În aproximativ o săptămână noi vom face pregătirea acestui spațiu, urmând ca ulterior să fie luate în calcul dotările, logistica, echipamentele care sunt necesare ca la un spital care va trebui să fie funcțional, având în vedere numărul de persoane care ar putea aglomera spitalul județean“, a explicat reprezentantul Primăriei Brașov.

Primarul a menționat că există și alte variante pentru acest spital „de campanie“, însă Sala Sporturilor pare a fi cea mai avantajoasă locație, având în vedere spațiul și dotările existente, posibilitatea de a se extinde și în Bazinul Olimpic, unde există o serie de spații care pot fi utilizate drept saloane, precum și parcarea și spațiul din jurul complexului. Accesibilitatea este de asemenea un argument în favoarea alegerii Sălii Sporturilor pentru amenajarea sa ca spital de campanie în lupta cu coronavirusul.