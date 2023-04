Salvamontiștii nu au mai putut face nimic: Un bărbat de 43 de ani a murit pe munte, acolo unde muncea

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a decedat în timp ce se afla la muncă pe munte. El se afla într-un loc izolat și greu accesibil din zona situată între Răicani-Poiana Galdei-Băile Romane.

„Am avut parte de o colaborare excelentă cu colegii paramedici de la SMURD Alba. La orele 10:30 am fost solicitați să intervenim ca forță de sprijin în cazul unui bărbat în vârstă de 43 de ani care a decedat în timp ce se afla la muncă pe munte. Persoana se afla într-un loc izolat și greu accesibil din zona situată între Răicani-Poiana Galdei-Băile Romane. Deoarece nu se putea ajunge cu ambulanța SMURD și nici cu mașina de teren (cu care am încercat și alte variante de apropiere), salvatorii montani împreună cu colegii de la SMURD Alba, au urcat echipamentele pe jos până la locul indicat de dispecerul ISU care ne-a oferit coordonatele GPS. Anterior sosirii noastre a fost declarat decesul și din păcate tot ce a mai trebuit să facem a fost să urcăm folosind targa pe roți "UT 2000" trupul neînsuflețit până la o potecă mai umblată apoi să-l coborâm până la mașini și în com. Galda de Jos, pentru a fi preluat de o firmă de pompe funebre”, anunță Salvamont Alba.

Intervenția salvatorilor montani s-a finalizat la orele 16:00.

„Ne-a plouat, ne-a bătut vântul, a fost noroi, am mutat crengi mari, buturugi și bolovani de pe drum, pentru a facilita accesul auto. Am avut o intervenție tristă, la care ne-am văzut neputincioși în fața firului acela subțire al vieții ce se rupe fără să mai poți face ceva. Ne-am bucurat totuși de colaborarea camaraderească cu colegii de la SMURD, împreună cu care am intervenit la această acțiune. Transmitem condoleanțe familiei persoanei decedate pe munte și sperăm să depășească cât mai ușor șocul pricinuit de pierderea suferită”, se arată în finalul postării de pe pagina Facebook a Salvamont Alba.