Sanie: Argint şi bronz pentru România la St. Moritz

Sănierii români au câştigat argintul şi bronzul, vineri dimineaţă, la Cupa Naţiunilor, competiţie ce s-a desfăşurat în St. Moritz (Elveţia) pe singura pârtie naturală olimpică din lume, potrivit news.ro.

Medalia de argint a fost obţinută în proba de dublu de către echipajul CSO Sinaia format din Tudor Ştefan Handaric şi Sebastian Motzca.

În proba de sanie masculin, Valentin Creţu -CSO Sinaia- a adus din nou o medalie importantă României. Sănierul a obţinut bronzul în Cupa Naţiunilor de la St. Moritz, iar performanţa vine după ce săptămâna trecută el a câştigat aurul pe pârtia de la Wintenberg (Germania).

"Pârtia de la St. Moritz este unica pârtie îngheţată natural. Cu o tradiţie de peste 125 de ani, această pârtie are doar 2 viraje betonate, restul virajelor fiind construite din gheaţă în fiecare an cu o tehnică predată din generaţie în generaţie. Acest lucru face ca pârtia sa fie diferita în fiecare sezon. Am reuşit sa păstrăm forma bună, coborârile din antrenament ne-au ajutat să fixăm punctele cheie şi astăzi am reuşit sa urc din nou pe podium. Mă bucur foarte mult pentru colegii de la dublu care au reuşit sa îşi învingă emoţiile şi au avut o prestaţie excelentă cucerind medalia de argint.

Mâine luam startul în Cupa Mondială unde ne dorim sa facem coborâri constante fără erori după care să ne putem bucura de aceste rezultate.

Mulţumim tuturor celor implicaţi în activitatea noastră şi susţinătorilor de acasă care ne transmit o energie uimitoare.

Personal sunt foarte bucuros că materiale construite în ultimul an încep sa meargă, reuşim să reglăm sania bine înainte de concursuri şi astfel găsim viteza necesara care ne ajută sa urcam în clasament", a declarat Valentin Creţu imediat după medalia câştigată.