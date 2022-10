Sărbătorile zilei de 13 octombrie

Ortodoxe

Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie



Greco-catolice

Sf. m. Carp, Papil şi Agatonica



Romano-catolice

Sf. Romeo, ep.; Fer. Alexandrina





Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox în ziua de 13 octombrie.



"Este de mare folos a pomeni pe cei care au pătimit pentru Hristos, căci însăşi aducerea aminte a chinurilor lor poate deştepta gândul nostru spre dumnezeiasca dragoste şi să-i dea aripi pentru săvârşirea faptelor bune, ca şi noi să suferim măcar cu mintea acele pătimiri pe care ei le-au avut cu trupul pentru răsplătirile ce vor să fie" (Vieţile Sfinţilor).



Sfinţii Mucenici sărbătoriţi astăzi au fost martirizaţi în Pergam (oraş aflat în Turcia astăzi, la aproximativ 20 de km de Marea Egee), în vremea împăratului roman Deciu (249-251).



Carp era episcop, iar Papil era diaconul său. Au fost prinşi şi îndemnaţi să aducă ofrande zeilor.



"Nu se cade nouă, judecătorule, să mâniem pe Dumnezeul nostru şi să ne arătăm nemulţumitori pentru facerile Lui de bine", au spus Sfinţii Mucenici; "căci chiar şi dobitoacele ne-ar mustra de nemulţumirea noastră, pentru că şi ele îl cunosc pe Cel ce le-a hrănit, iar noi am fi nerecunoscători faţă de Ziditorul nostru dacă i-am cinsti pe zeii cei mincinoşi, lăsând pe adevăratul nostru Dumnezeu" (Vieţile Sfinţilor).



Au fost supuşi la chinuri fără de măsură, mai întâi fiindu-le luată toată averea. Între multe chinuri, Sfinţii Mucenici au fost aruncaţi într-un cuptor încins.



În cuptor împreună cu ei a intrat şi Sfânta Agatonice, sora diaconului Papil, dorind să moară pentru Hristos. Ieşind şi de acolo nevătămaţi, răcorit fiind cuptorul cu puterea lui Hristos, au fost duşi din nou în temniţă.



Neştiind ce să mai facă, judecătorul a pronunţat în cele din urmă hotărârea de a li se tăia capetele. Şi aşa şi-au sfârşit nevoinţa, murind de sabie. Împreună cu dânşii a suferit moarte martirică şi un slujitor al Sfinţilor Mucenici, Agatador.



* În 13 octombrie, este sărbătorită şi Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi, în 1996, la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.



Racla cu capul Sfântului Apostol Andrei a fost adusă de la Catedrala mitropolitană din Patras (Grecia).



Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca la această dată, în fiecare an, să se facă pomenirea "Aducerii moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi". Sărbătoarea este consemnată în calendarul creştin ortodox român, cu cruce neagră, începând din anul 1997.