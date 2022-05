Saul 'Canelo' Alvarez la al treilea meci cu Ghenadi Golovkin, campionul mondial al categoriei mijlocie la versiunile WBA şi IBF

Boxerul mexican Saul ''Canelo'' Alvarez preferă în septembrie un al treilea meci cu kazahul Ghenadi Golovkin, campionul mondial al categoriei mijlocie la versiunile WBA şi IBF, în locul unei revanşe cu rusul Dmitri Bivol, transmite BBC, citat de Agerpres.

Alvarez, 36 ani, a fost învins surprinzător de Dmitri Bivol, campionul WBA la semigrea, pe 7 mai la Las Vegas, dar meciul cu Golovkin (GGG) se va disputa la categoria supermijlocie, unde mexicanul deţine toate centurile importante.''În următoarele zile vom anunţa meciul din septembrie. Cu siguranţă va fi contra lui GGG, pentru că noi am ajuns deja la o înţelegere, dar voi boxa din nou şi cu Bivol'', a declarat ''Canelo'' pentru ESPN.Saul Alvarez a unificat în premieră centurile majore (WBC, WBA, WBO şi IBF) în istoria categoriei supermijlocie şi are acum în palmares 57 victorii (39 KO), două egaluri şi două înfrângeri.Primul meci dintre GGG şi Saul Alvarez s-a încheiat la egalitate în septembrie 2017, deşi mai mulţi experţi l-au văzut învingător pe kazah. În meciul revanşă din septembrie 2018, mexicanul s-a impus la puncte cu o decizie unanimă.Golovkin, 40 de ani, a câştigat patru meciuri şi a cucerit două titluri mondiale la mijlocie, după înfrângerea din faţa mexicanului. Acordul unui al treilea meci pe 17 septembrie s-a stabilit înainte ca Saul Alvarez să fie învins de Bivol.''Din păcate am pierdut acel meci, dar asta nu înseamnă că nu voi mai încerca. Important aici este perseverenţa şi vom face un nou meci. Cred că aceste două sunt cele mai mari lupte din box, lupta cu Golovkin şi revanşa cu Bivol'', a adăugat Saul Alvarez.