Scandal MONSTRU la Antena3 - Sabin Orcan sare la gâtul lui Bogdan Chirieac: 'Un ins care și-a scos la vânzare conștiința și care a făcut de râs această breaslă'

Scandal uriaș la Antena 3 între Florentin Pandele și Bogdan Chirieac! Chireac, fondatorul DC News, i-a cerut joi edilului să facă publice fondurile oferite revistei Newsweek, după ce Pandele l-a acuzat pe analist că site-ul său de știri a primit bani publici de la PSD. Sabin Orcan, directorul Newsweeek România, a reacționat după acuzațiile analistului Bogdan Chirieac cu privire la presupusele contracte pe care publicația le-ar fi primit de la primarul din Voluntari, Florentin Pandele.

Florentin Pandele și Bogdan Chirieac, scandal de zile mari, în direct la Antena 3: finanțezi Newsweek vs Iei bani din contracte publice

„De regulă, nu răspund la calomniile scornite despre noi de diverse personaje certate cu morala, cu logica sau cu legea. Îmi place să cred că publicul nostru e atât de inteligent încât își dă singur seama care-i adevărul.

Dar e culmea ipocriziei să fim calomniați de cineva ca Bogdan Chirieac - un ins care și-a scos la vânzare conștiința și care a făcut de râs această breaslă. Despre care chiar organizațiile profesionale au stabilit că nu-și merită eticheta de jurnalist, după celebrul episod al șantajului la șeful ANI. Și despre care am dezvăluit recent cum este plătit de PSD sau de CNAIR, ca să dea “știri pozitive”.

Ca atare, țin să precizez încă o dată: revista noastră nu a fost, nu este și nu va fi niciodată sponsorizată de vreun politician sau de vreun afacerist cu probleme penale. Și nici de vreo instituție a statului.

Toate finanțările noastre sunt legale și transparente: publicitate, proiecte speciale și evenimente, donații, împrumuturi de la asociați.

De asemenea, nu am primit niciodată bani de la vreo primărie. Cu atât mai puțin de la primăriile conduse de cuplul Pandele-Firea. Despre care Newsweek România a scris în repetate rânduri în ultimul an.

E de ajuns pentru oricine să dea o căutare pe site ca să găsească zeci de știri și dezvăluiri despre “isprăvile” celor doi”, scrie Orcan pe Facebook.