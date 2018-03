SCANDAL SEXUAL în lumea mondenă: Îl acuză că a VIOLAT-O și îi cere 10 milioane de dolari

Russell Simmons a fost dat din nou în judecată pentru viol, vineri, la Curtea Superioară din Los Angeles, la mai puţin de două luni de când un proces similar a fost intentat la adresa lui. Reclamanta îi cere producătorului plata unor daune în valoare de cel puţin 10 milioane de dolari, scrie hollywoodreporter.com.

Potrivit acestui proces, reclamanta, care şi-a păstrat anonimatul, l-ar fi întâlnit pe Simmons atunci când l-a însoţit pe fiul ei la un concert de rap şi hip-hop. Ea ar fi acceptat să participe la o petrecere de după spectacol la hotelul unde se afla producătorul şi, după ce şi-a lăsat fiul în grija unei bone, l-a întâlnit pe Simmons pentru a petrece împreună într-un club, scrie news.ro.

Ea a mai spus că Simmons a dus-o în camera sa de hotel, pretinzând că trebuie să ia ceva de acolo, şi cp a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu el.

„Există cel puţin un martor care a văzut-o pe reclamantă părăsind camera de hotel în lacrimi, iar aceasta le-a spus mai multor persoane despre viol”, mai arată plângerea.

Vineri, Russell Simmons a transmis un punct de vedere referitor la acest nou proces intentat împotriva lui.

„Resping toate aceste acuzaţii făcute la adresa mea. M-au şocat, pentru că eu nu am fost niciodată abuziv sau violent în relaţiile mele cu femeile. Am făcut mai multe teste poligraf. Am negat acuzaţiile de viol şi hărţuire sexuală care mi-au fost aduse şi am răspuns la întrebarea: «Ai forţat fizic vreodată vreo femeie pentru a întreţine relaţii sexuale cu ea?» Am trecut toate aceste teste”, a transmis producătorul.

Peste 10 femei au lansat acuzaţii de comportament sexual neadecvat la adresa lui Russell Simmons începând din noiembrie 2017, când Los Angeles Times a publicat un raport în care el şi producătorul Brett Ratner erau acuzaţi că au colaborat pentru a avea un comportament inadecvat. Simmons a respins toate acuzaţiile.

În decembrie, poliţia din New York a deschis o anchetă care îl vizează pe Simmons. De atunci, NYPD a primit noi plângeri la adresa producătorului.

În ianuarie, una dintre acuzatoarele lui Simmons, regizoarea de documentare Jennifer Jarosik, l-a dat în judecată pe producător, cerându-i daune în valoare de 5 milioane de dolari, după ce acesta ar fi violat-o în anul 2016.

Pe 30 noiembrie, Simmons a anunţat că renunţă la conducerea companiilor sale de modă şi producţie, după ce două femei l-au acuzat de agresiune sexuală, învinuiri pe care le-a negat.

HBO a anunţat că a pus capăt colaborării cu Simmons pentru serialul de stand-up comedy „All Def Comedy”.

Simmons şi producătorul Rick Rubin au prezentat muzica hip-hop publicului american în anii '80, când au fondat Def Jam, o companie care a semnat, între alţii, cu Beastie Boys, LL Cool J şi Public Enemy.

Russell Simmons este perceput drept unul dintre cei mai influenţi antreprenori din lumea muzicii hip-hop. El a înfiinţat şi companiile de modă Phat Farm şi Tantris şi a coprodus filme şi show-uri de televiziune precum „The Nutty Professor” şi „Def Comedy Jam”.