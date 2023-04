Video - Anunțul evaziv al lui Klaus Iohannis despre Schengen, după discuția cu Olaf Scholz

Aderarea României la Schengen rămâne un subiect de discuție pentru politicienii din România. Președintele României, Klaus Iohannis, și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au discutat despre aderarea României la Schengen, proces blocat de Austria, care a invocat o explozie a migrației ilegale dinspre România.

Iohannis a fost evaziv

"Am abordat în cadrul discuțiilor și subiectul extinderii Uniunii. România și Germania susțin continuarea acestui proces, pe baza meritelor proprii. Balcanii de Vest rămân o prioritate esențială a Uniunii. Am reiterat sprijinul principial al României pentru viitorul european al statelor din Balcanii de Vest, inclusiv prin furnizarea de expertiză în domenii critice, și pentru asigurarea unui mediu stabil și sigur în regiune.

Împărtășim o viziune comună și cu privire la valențele strategice ale extinderii spre Est a Uniunii. Am evidenţiat sprijinul pe care România îl acordă pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova şi al Ucrainei.

Am discutat, de asemenea, și despre Inițiativa celor Trei Mări și am prezentat obiectivele Summitului de anul acesta, pe care îl voi găzdui pe 6 septembrie. Am salutat interesul și sprijinul constant manifestate de Germania pentru Inițiativă și am invitat partea germană să aibă o participare la nivel înalt la Summit, dar și la Forumul de Afaceri organizat în marja Summitului.

În încheiere, doresc să vă mulțumesc, domnule Cancelar federal, pentru vizită și pentru deschiderea manifestată cu privire la toate aspectele abordate astăzi în discuții", a spus Iohannis.