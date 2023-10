Scriitorul moldovean Vladimir Beşleagă a primit titlul Meritul Cultural al Filialei Cluj a Academiei Române

Filiala Cluj a Academiei Române a conferit, miercuri, titlul Meritul Cultural scriitorului Vladimir Beşleagă, din Republica Moldova.

Prof Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române şi directorul Institutului de Istorie "George Bariţiu" a declarat, în cadrul evenimentului festiv, că lui Vladimir Beşleagă i se acordă "Medalia şi diploma Distincţia culturală pentru opera sa impresionantă pusă în slujba propăşirii culturale a naţiunii române", potrivit Agerpres.

Vladimir Beşleagă, 92 de ani, este eseist, jurnalist, prozator, scriitor şi traducător din Republica Moldova.

El n-a putut să fie prezent la eveniment, dar a transmis un scurt mesaj video în care mulţumeşte pentru distincţia acordată."Ţin să mulţumesc filialei Cluj a Academiei Române şi personal domnului academician Doru Pamfil, domnului profesor Ioan Bolovan, domnului doctor Varga Attila. Mulţumesc cu recunoştinţă pentru distincţia care mi-a fost acordată. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că am un loc aparte pentru oraşul Cluj-Napoca, care este inima Transilvaniei şi care îmi trezeşte în minte foarte multe amintiri frumoase din viaţa lungă pe care am trăit-o pe lumea aceasta", a spus Vladimir Beşleagă.În cadrul "Zilele Academice Clujene", la Cluj-Napoca a avut loc, miercuri, conferinţa internaţională "Societăţile şi instituţiile lor. Aspecte metodologice şi abordări istoriografice".În cadrul manifestărilor au primit titlul de Membru de onoare al Institutului de Istorie "George Bariţiu" al Academiei Române prof emerit Antoinette Fauve-Chamoux, Ecole des Hautes Etudes de Sciences Sociales, Paris; cercetătorul dr Peter Urbanitsch, de la Academia Austriacă de Ştiinţe; prof univ Cristina Pocol, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca; prof Maria Riţiu, dela Colegiul Naţional "Emil Racoviţa" din Cluj-Napoca; ing Alina Pop, vicepreşedinte al Clubului Francofon de Afaceri şi director de operaţiuni al Foundever România.La Cluj-Napoca are loc, în perioada septembrie-noiembrie, şirul de manifestări Zilele Academice Clujene, aflat acum la a 36-a ediţie, care cuprinde simpozioane, conferinţe, prezentări ale revistelor institutelor, colocvii şi ateliere, în format fizic şi hibrid, care facilitează schimbul de experienţă între peste trei sute de participanţi - cercetători şi specialişti din mediul universitar naţional şi internaţional.