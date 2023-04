Scurgerile de documente secrete se țin după Joe Biden: Un document 'top secret' despre vizita lui Biden, găsit pe străzile Belfastului

Un document confidenţial referitor la vizita preşedintelui american Joe Biden în Regatul Unit şi Irlanda, care conţine numeroase informaţii confidenţiale, a fost găsit pe străzile Belfastului, dezvăluie jurnalistul Stephen Nolan de a BBC.

Măsuri de precauţie importante au fost luate, în contextul în care spectrul tensiunilor intercomunitare reapare, însă se pare că au fost insuficiente.

În document sunt detaliate desfăşurarea forţelor de poliţie pe străzile capitalei nord-irlandeze, Belfast.

Mai grav, documentul conţine itinerariul precis al şefului statului american, numele agenţilor desfăşuraţi în vederea securizării zonei şi adresa şi numărul de telefon al conducătorilor Serviciului Poliţiei Irlandei de Nord (PSNI).

PSNI a confirmat că a avut loc o falie de securitate în vizita preşedintelui american

O ”anchetă a început şi l-am informat pe însărcinatul cu gestionarea riscurilor”, a anunţat PSNI.

”Luăm securitatea demnitarilor străini, membrilor publicului şi agenţilor noştri foarte în serios şi luăm măsurile adecvate”, a anunţat un purtător de cuvânt, citat de Daily Express.

Irlanda de Nord, care nu mai are un Guvern local de peste un an de zile, din cauza tensiunilor moştenite ale Brexitului, trăieşte sub spectrul violenţelor intercomunitare între catolici şi protestanţi, susţinători ai unei reunificări cu Irlanda şi, respectiv, ai Coroanei britanice.

Luni, la marcarea a 25 de ani de la încheierea a 25 de ani de la Acordul de Pace din Vinerea Mare, au izbucnit violenţe în oraţul de frontieră Londonderry.

Preşedintele american Joe Biden şi-a început marţi seara această vizită foarte personală pe Insula Irlanda, în contextul spectrului ameninţător al tensiunilor intercomunitare.

El şi-a început marţi seara această vizită oficială foarte personală, de patru zile, pe insula strămoşilor săi, în cadrul căreia vizitează joi satul natal al familiei sale, care a fugit din ţara devastată de foamete, în secolul al XIX-lea.

Înaintea acestei etape sentimentale a vizitei sale, Joe Biden a efectuat miercuri o vizită la Belfast, în Irlanda de Nord, o provincie britanică.

O mare parte a oraşului a fost blocată, iar mii de poliţişti au fost trimişi în întărire din întregul Regat Unit, pentru a securiza zona.