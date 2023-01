Se trage din toate părțile în Virgil Popescu, după tragedia din cariera Jilț Sud: 'Demisia este un act de onoare. Ești inuman! PNL calcă pe cadavre'

Trei mineri au murit, la data de 17 ianuarie, într-un teribil accident care a avut loc la Cariera Jilț Sud, în județul Gorj. O mașină cu muncitori s-a răsturnat, iar 3 dintre ei nu au putut fi salvați. Virgil Popescu, ministrul Energiei, a cerut demiteri, iar 3 directori din Complexul Energetic Oltenia au fost eliberați din funcții.

Însă, la nivelul Guvernului se discută chiar despre o demitere a ministrului. El este principalul vinovat, acuză liderii PSD. De la Târgu-Jiu, președintele PSD Gorj, Mihai Weber, îi cere lui Virgil Popescu să dea dovadă de onoare și să plece din fruntea ministerului. Același lucru îl cere și Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

”DEMISIA ESTE UN ACT DE ONOARE

Demisia este un act de onoare și un exemplu de urmat de către toți care se fac vinovați de ceea ce se întâmplă în activitatea minieră din cadrul Complexului Energetic Oltenia, de la cei care conduc Ministerul Energiei, până la ultimul angajat al companiei care are putere de decizie, numit doar pe criterii politice de PNL

Dacă mai avea cineva vreun dubiu cu privire la cine conduce CEO și Ministerul Energiei, președintele PNL Gorj a clarificat cui îi aparține întreaga vină pentru tot ce se întâmplă.

"Doamne ajută că, în ultimii doi ani, n-a avut PSD posibilitatea să conducă ministerul și Complexul Energetic Oltenia! Era faliment de mult. Ar fi fost la noi mai rău decât la Hunedoara. În momentul de față, compania funcționează foarte bine. Sperăm să fie ținuți cât mai departe de CEO”, declara Ion Iordache, președintele PNL Gorj cu puțin timp înainte de tragedia de la Jilț Sud. În mod normal, această recunoaștere ar trebui urmată de o DEMISIE din partea celui care a făcut-o!

Nu mai mințiți! Nu vă mai prefaceți că nu știați ce-i în cariere

Susțin activitatea acestei entități vitale pentru Gorj și pun mai presus de orice viața oamenilor care lucrează în CEO.

Pentru PSD, #oameniicontează!”, e mesajul transmis de liderul PSD Gorj, Mihai Weber, deputat și președinte al Comisiei de Control a SIE.

Cuvinte extrem de grele aruncă și președintele CJ Gorj, Cosmin Mihai Popescu, care spune că ministrul Energiei este ”inuman” și că PNL ”calcă pe cadavre”.

Virgil Popescu, DEMISIA! Ești inuman!

Politețurile și respectul nu își mai au rostul, pentru că PNL calcă pe cadavre și târăște prin mocirlă durerea salariaților și a familiilor celor decedați, din 2019 încoace, din CE Oltenia. Drept dovadă, mesagerii lui de la Gorj mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost PSD la conducerea CEO, pentru că era compania în faliment.

Dacă aș fi la fel de lipsit de umanitate și de scrupule, aș spune că este bine că nu am fost noi, pentru că ar fi trebuit să dăm explicații pentru morții din ultimii doi ani. Anii în care CEO a fost sub tutela PNL și sub conducerea lui Virgil Popescu. Noi am fi dat, cu siguranță, explicații! Am fi fost măcelăriți în spațiul public, huliți și înjurați de sute de oameni aduși cu autocarele la proteste.

În schimb, ei, în frunte cu Virgil Popescu, ce fac? Aruncă vina pentru incompetența lor tot la PSD. Acest ministru inuman a găsit „acarul Păun”, a găsit „vinovații” pentru tragediile de la companie. De ce? Doar pentru că a găsit înlocuitori. Alți „Mesia” călare pe cai albi, care vor minți pe toată lumea că salvează minerii și energeticienii din Gorj. Și fac asta în timp ce strigă în gura mare că NOI vrem să ne impunem oamenii în CEO! Penibil și dezgustător!

Acestea sunt motivele pentru care Virgil Popescu trebuie să își dea demisia. Și nu, nu mă aștept că o să o facă. Dacă avea demnitate, bun-simț și un dram de umanitate și respect față de noi, o făcea demult. M-am convins că nu îl interesează ce se întâmplă cu Gorjul. Nu i-a păsat absolut deloc de solicitările noastre, începând cu amenajarea hidrologică de pe Jiu și terminând cu modul în care, acum, batjocorește o tragedie și profită de ea ca să mimeze că îi pasă de oamenii din CE Oltenia.”, punctează șeful CJ Gorj.

De altfel, întreaga filială PSD Gorj îl identifică vinovat pentru tragedia din carieră pe Virgil Popescu.

”După aproape o săptămână de la producerea tragediei de la Cariera Jilț Sud, timp în care adevărații responsabili caută cu disperare țapi ispășitori pentru cele trei vieți pierdute, cine ar trebui să-și dea demisia, nu o face!

În tot acest timp, ministrul Virgil Popescu colindă prin carierele Complexului în încercarea de a distrage atenția de la cele petrecute, prefăcându-se uimit de ce găsește la fața locului. Spune numai minciuni sfruntate! Ministrului i s-au adus la cunoștință problemele din companie de nenumărate ori atât de reprezentanții PSD, de liderii de sindicate, cu care s-a întâlnit de mai multe ori în ultimii doi ani, cât și de simplii angajați din minerit și energie. Din păcate, fără ecou! Singurul reprezentant PSD din Directorul companiei este Marius Negru, responsabil de partea Energetică, iar diferența de viziune și acțiune este clară pentru toată lumea.

Declarația președintelui PNL Gorj, Ion Iordache, făcută cu doar câteva zile înainte de a se produce tragedia, relevă exact cine sunt responsabilii privind decizia în Complexul Energetic Oltenia și în Ministerul Energiei: ”Doamne ajută că, în ultimii doi ani, n-a avut PSD posibilitatea să conducă ministerul și Complexul Energetic Oltenia! Era faliment de mult. Ar fi fost la noi mai rău decât la Hunedoara. În momentul de față, compania funcționează foarte bine. Sperăm să fie ținuți cât mai departe de CEO”.

Ion Iordache are dreptate! TOȚI reprezentanții PNL din Ministerul Energiei și din Complexul Oltenia trebuie să-și dea demisia, inclusiv acesta din fruntea PNL Gorj!”, se arată într-un comunicat al PSD Gorj.