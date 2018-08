Şeful DIICOT reacţionează la 'tentativa de asasinat' asupra lui Dragnea: 'Omorul nu e de competenţa noastră'

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) nu a avut nicio anchetă deschisă cu privire la o posibilă tentativă de asasinat la adresa liderului PSD Liviu Dragnea şi nici nu a primit vreo sesizare în acest sens, spune procurorul şef al DIICOT Felix Bănilă, care precizează că nici nu se va autosesiza în acest caz, pentru că omorul nu e de competenţa instituţiei pe care o conduce decât în cazul în care este comis de un grup infracţional organizat, transmite news.ro.

"Vă pot spune din ce am verificat până acum că nu am avut…se pare că nu am avut nicio sesizare în sensul acesta. (...) Omorul nu e de competenţa noastră. (…) Ar fi de competenţa noastră doar în condiţiile în care e comis de un grup infracţional organizat. (…) Adică un grup de o anumită structură. Ori din ceea ce a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor la Antena 3 nu a oferit suficiente elemente pentru a caracteriza grupul celor patru la care se referee ca fiind unul structurat,organizat, în sensul prevăzut de Codul Penal. Plus că dânsul a mai făcut o afirmaţie în sensul că s-a cercetat această faptă. N-a spus altceva”, a declarat pentru RFI procurorul şef al DIICOT Felix Bănilă.

Întrebat dacă ia în calcul o posibilă autosesizare, Felix Bănilă a negat, spunând că nu există suficiente elemente pentru acest lucru.

"La momentul acesta nu aveam suficiente elemente. Ciudat este pentru mine şi colegii mei de ce nu s-a adresat nouă. Şi ne opreşte şi afirmaţia că s-ar fi cercetat o astfel de faptă”, a spus Bănilă.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, marţi seara, la Antena 3, că în aprilie 2017 a fost o tentivă de ucidere a sa, spunând că au fost patru străini care au stat trei săptămâni aici, plătiţi de ”un om foarte celebru din lume”. Dragnea a declarat că ştie că a fost şi o anchetă.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut că se urmăreşte ca el să dispară.

”Am avut anul trecut în aprilie o tentativă de a fi omorât. Au venit patru străini, au stat trei săptămâni aici, la Athenee Palace. Mă rog, am scăpat”, a afirmat Dragnea.

El a spus că respectivii au ajuns în preajma sa şi a susţinut că ”suntem într-un stat parţial mafiot, statul paralel este o mafie”.

”Ştiu că s-a cercetat, mai departe nu ştiu. Am aflat cine îi plătise, dar nu pot spune asta. Un om foarte celebru în lume”, a mai declarat Dragnea.

Întrebat dacă se gândeşte la omul de afaceri George Soros, Liviu Dragnea a replicat: ”Nu eu mă gândesc la Soros, el se gândeşte la mine”.