Selena Gomez, într-un film biografic dedicat cântăreţei Linda Ronstadt, regizat de David O. Russell

Cineastul american David O. Russell va regiza un film biografic dedicat cântăreţei Linda Ronstadt, în care rolul principal va fi interpretat de Selena Gomez, informează revista Variety, potrivit Agerpres.

Lungmetrajul muzical se află în prezent în etapa de pre-producţie, iar printre producătorii lui se numără James Keach, care a produs în 2019 documentarul "Linda Ronstadt: The Sound of My Voice", şi managerul celebrei cântăreţe americane, John Boylan.

Selena Gomez a dezvăluit implicarea ei în acest film biografic săptămâna trecută, când a distribuit o fotografie cu volumul de memorii publicat de Linda Rondstadt în 2013, "Simple Dreams", în secţiunea "Stories" a contului său de pe reţeaua de socializare Instagram. Nu au fost anunţaţi deocamdată ceilalţi actori din distribuţia proiectului cinematografic.

Linda Rondstadt este o legendă a muzicii rock-and-roll, country şi latino, cunoscută pentru albumele sale din anii 1970 "Heart Like a Wheel" şi "Simple Dreams". De-a lungul carierei sale, artista americană a lansat 29 de albume de studio, a câştigat 11 premii Grammy şi a fost recompensată cu premiul pentru întreaga carieră atât de Recording Academy (instituţia care decernează premiile Grammy), cât şi de Latin Recording Academy. În 2014, Linda Rondstadt a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Ea are în palmares numeroase alte trofee, inclusiv trei premii American Music, două premii Country Music, un premiu Emmy, primind totodată câte o nominalizare la premiile Tony şi Globul de Aur.

David O. Russell este un regizor şi scenarist nominalizat la Oscar, cunoscut datorită unor filme apreciate de critici şi de public, cum ar fi "Three Kings" (1999), "The Fighter" (2010), "Silver Linings Playbook" (2012) şi "American Hustle" (2013). Cel mai recent lungmetraj al său, comedia din 2022 "Amsterdam", i-a avut în distribuţie pe actorii Christian Bale, Margot Robbie şi John David Washington. Pe lângă filmul biografic dedicat cântăreţei Linda Rondstadt, David O. Russell lucrează în prezent la proiectul "Super Toys", în care rolurile principale vor fi interpretate de Keke Palmer şi Sacha Baron Cohen.

Documentarul din 2019 dedicat cântăreţei Linda Rondstadt, regizat de Rob Epstein (cunoscut pentru "The Times of Harvey Milk") şi Jeffrey Friedman (cunoscut pentru "The Celluloid Closet"), reprezintă o cronică a carierei artistei americane, care s-a întins pe aproape cinci decenii. În 2011, Linda Rondstadt şi-a anunţat retragerea din activitate, dezvăluind ulterior că nu mai poate cânta din cauza unei boli neurodegenerative, care se numeşte paralizie supranucleară progresivă.