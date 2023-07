Senatorul PNL Vlad Pufu, despre testarea legumelor din piețe: Acuzații la adresa primarului din Buzău

Senatorul PNL Vlad Pufu a vorbit, într-o postare pe Facebook, despre inițiativa sa de testare a legumelor din piețe, inițiativă blocată, spune politicianul, de primarul din Buzău.

"Mă adresez astăzi buzoienilor, cărora le suntem datori cu câteva explicații, după ce primarul municipiului Buzău a blocat inițiativa testării legumelor și fructelor în piețele buzoiene.

De la începutul campaniei de strângere de semnături, în mai puțin de două săptămâni, la corturile noastre au semnat peste 3000 de buzoieni. Cu majoritatea celor care ne-au trecut pragul am stat de vorbă personal, am explicat motivul demersului nostru și utilitatea lui. Foarte mulți, pe bună dreptate, ați întrebat de ce am ales această cale și nu o inițiativă directă în Consiliul Local. Simplu! Pentru că singuri nu puteam merge înainte! Vă răspund aici, astăzi, când este mai mult decât evident că am ales calea corectă.

Primarul și al său Consiliu Local Absolut s-au împotrivit din start. Motivele? Sunt multe! Protejarea propriilor interese de grup în piețe, aroganța născută din plictiseala celor 30 de ani de când țin prizonier Buzăul și o încăpățânare rezultată dintr-o auto-supraevaluare a propriilor fapte presupus a fi bune.

Când cei mai mulți dintre dumneavoastră au înțeles forma neutră politic și au dorit să semneze, primarul ne-a blocat campania în mod total abuziv și fără bază legală. A suspendat aprobările pentru plasarea corturilor noastre în cartiere, invocând manipulator motive pe care nu are niciun drept să se pronunțe. Apreciază în zeflemea domnia sa că această campanie “nu este oportună pentru că induce în eroare buzoienii”. Total fals! Dânsul poate avea multe păreri și viziuni, de ele ne lovim de câțiva ani, zilele acestea de prisos să mai zic, însă aici, din fericire pentru noi, nu are niciun atribut legal. Strângerea de semnături pentru o cauză este un act democratic și ar trebui să fie o formă liberă și neobstrucționată.

Testarea legumelor în piețe se poate face, funcționează cu succes în Brașov, de exemplu, aduce lumină în noianul de suspiciuni care planează asupra intereselor din această zonă și, cel mai important, înseamnă protecția sănătății noastre, a tuturor!

Sunteți deja 3000 cei care ați semnat și cărora v-am promis că ne vom bate pentru reușită. Lista cu semnături întărește poziția noastră în fața celor care se opun, pentru ca ea reprezintă vocea buzoienilor interesați doar de sănătatea lor. Sunt încă mulți cei care își doresc să semneze, dar, din păcate, în urma abuzului primarului Toma, nu am ajuns să ne vedem în toate cartierele orașului.

Vom continua strângerea de semnături cu echipe mobile, ne vom întâlni cu siguranță, iar până atunci puteți suna direct, la sediul partidului, ne puteți da mesaje pe paginile noastre de Facebook, pentru a ne vedea personal. Cu cât mai multe persoane înscrise, cu atât mai ușor de luat în seamă pentru a duce la bun sfârșit acțiunea.

Vă mulțumesc tuturor!

P.S. Am propus înființarea unei comisii la nivelul Consiliului Local, formată din aleși municipali, câte unul de la fiecare partid cu reprezentare în legislativul buzoian, care să găsească soluțiile cele mai bune pentru testarea legumelor în piețele din oraș.

P.S. 2 Cei care sunteți de acord cu inițiativa noastră, vă rog să distribuiți această postare", spune senatorul PNL.