Senatorul UDMR Tanczos Barna, după vot: 'Am votat pentru reprezentarea comunităţii maghiare în Parlamentul României'

Senatorul UDMR Tanczos Barna, candidat pentru al treilea mandat, a declarat duminică, după ce şi-a exprimat opţiunea electorală, că a votat pentru reprezentarea comunităţii maghiare în Parlamentul României, dar şi pentru o reprezentare a intereselor de dezvoltare regională, potrivit AGERPRES.

Lockdown după alegeri? Alexandru Rafila: 'Următoarele săptămâni vor demonstra cât de bine a fost gestionată această pandemie'

"Am votat pentru o comunitate puternică, am votat pentru reprezentarea comunităţii maghiare în Parlamentul României, am votat pentru oamenii din Ţinutul Secuiesc, din Ardeal, am votat pentru fermierii întreprinzătorii, pensionarii şi părinţii tineri din Ţinutul Secuiesc, ale căror interese trebuie reprezentate de persoane care vin din rândul acestei comunităţi. (...) Am votat pentru dezvoltarea acestei regiuni, am votat pentru o reprezentare a intereselor de dezvoltare, atât a dezvoltării infrastructurii, infrastructurii spitaliceşti, de sănătate, infrastructurii rutiere şi aeroportuare", a spus Tanczos Barna.

Senatorul UDMR a votat în localitatea Sâncrăieni, acolo unde s-a născut şi unde locuieşte împreună cu familia.