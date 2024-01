Serghei Mizil intervine în 'scandalul Eva Măruță': 'Să dai într-un copil la vârsta asta...'

Serghei Mizil nu a putut să nu reacționeze în scandalul în care se află fiica lui Cătălin Măruță și a Andrei. Acesta a spus clar că nu este deloc de acord cu valul de critici pe care-l primește, mai ales că prestația ei a fost una lăudată chiar de către cei mai mari actori, inclusiv de criticul de film Irina Margareta Nistor, scrie romaniatv.net.

Serghei Mizil, replici dure pentru cei care o critică pe Eva Măruță

Serghei Mizil nu a ezitat și a vorbit pe TikTok despre întregul scandal, luându-i apărarea Evei printr-o serie de reacții acide la adresa haterilor. Acesta susține că nu este în regulă ca oamenii să critice un copil, mai ales că Eva are doar 8 ani, iar cu toate aceasta a reușit cu brio să ducă până la capăt rolul pe care îl avea.

„Nu poți să te iei de un copil mă. Da, numai că ai boală pe ala, sau pe ăla. În primul rând e un copil care, eu m-am uitat la câteva secvențe, nu poți să zici că n-a jucat, că a rămas să nu poată să vorbească, sau să nu știe. Să dai într-un copil la vârsta asta, chiar dacă nu știu, n-am văzut filmul, …, de ce să dai dacă tu că ai boală pe Andra și pe Măruță, să dai într-un copil. Mi se pare o c*****rie. Îți dai seama ce e în sufletul unui copilaș care se duce, se bucură că a jucat într-un film și vin niște derbedei care te fac varză. E o cretinitate, e o imbecilitate’, a declarat Serghei Mizil.

Serghei Mizil: ‘Nu poți să faci așa ceva cu un copil’

Dezgustat de ceea ce se întâmplă de când a apărut filmul ‘Tati part-time’, care se bucură de un succes colosal, Serghei Mizil a spus clar că deși a avut în trecut conflicte cu Cătălin Măruță, nu poate să arunce cu cuvinte jignitoare la adresa copiilor săi. Mai mult decât atât, a explicat că talentul Evei Măruță poate fi observat de către orice telespectator, fiind foarte transparentă în rolul său.

Alex Bogdan, tranşant în scandalul valului de critici la adresa Evei Măruţă: „Şi dacă exista un actor mai talentat decât Eva, tot ea ar fi fost pentru că are un nume. Comentariile negative despre un copil de 8 ani sunt dezgustătoare, sorry”

„Știi, am avut șucarele mele cu Măruță, m-am împăcat cu el. N-are nici o legătură. Nu poți să faci așa ceva cu un copil. Bă, dacă făcea cu mine, cu un om mare, cu asta, da mă. Fă cu noi că ne doare în c*r. Da ce vină are copilașul ala care, eu cred că s-a bucurat că a jucat și ce am văzut eu, secvențele, joacă foarte bine. Adică e naturală. Nu mi s-a părut nimic artificial la ea. Am și eu șase filme. Pot să-mi dau seama. Dar să lovești un copil numai așa că, da, nu știu. La ce s-a ajuns acuma…’, a mai afirmat Serghei Mizil.

Eva Măruță a reușit să impresioneze cu rolul său din filmul ‘Tai part-time’, astfel că foarte multe vedete i-au luat apărarea după ce au văzut numeroase mesaje dure pe rețelele de socializare. Inclusiv Adela Popescu, Vlăduța Lupău, Mara Bănică, cât și actori de renume, au spus clar că nu sunt de acord cu acest val de ură asupra unui copil de 8 ani. De asemenea, și părinții ei au tot încercat să explice publicului larg că problemele pe care le au cu ei nu trebuie să fie puse pe umerii copiilor săi.

„Credeam că sunt pregătită pentru orice reacție stârnită de filmul «Tati Part-Time». Am auzit și am văzut multe în cariera mea de aproape 25 de ani. Dar a fost o avalanșă care m-a copleșit, un amestec de lucruri bune, dar și răutăți care m-au întristat. Ca mamă, cred ca toți copiii sunt minunați și merită șanse. Suntem foarte mândri de parcursul Evei în acest film. Este dovada că a învățat de la noi un lucru important: seriozitatea cu care trebuie să te implici în ceea ce îți propui. Ea mereu spune că este «primul» ei film. Timpul va demonstra dacă actoria este drumul ei’, a fost mesajul emoționant transmis de Andra.