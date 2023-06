Serghei Narîşkin anunță planul Rusiei: Uciderea militarilor instruiți de NATO și distrugerea armamentului occidental

Un număr mare de victime în rândurile militarilor ucraineni antrenaţi de NATO şi distrugerea armelor străine vor submina potenţialul de apărare al Ucrainei şi stabilitatea guvernului de la Kiev, a declarat luni Serghei Narîşkin, şeful Serviciului de Informaţii Externe al Rusiei (SVR), notează EFE, potrivit Agerpres.

"Moartea unui număr considerabil de militari care au fost instruiţi de NATO şi distrugerea echipamentelor de război vor submina capacitatea de luptă a armatei ucrainene", a afirmat Narîşkin într-un interviu acordat oficiosului Rossiiskaia Gazeta.

În plus, 'aceasta se va reflecta negativ asupra stabilităţii regimului (preşedintelui ucrainean Volodimir) Zelenski', consideră el.Mai mult, şeful spionajului rusesc susţine că SUA şi Marea Britanie sunt gata să transforme Ucraina "în gaura neagră" a Europei pentru "a nu permite apropierea sa de Rusia"."Din punctul de vedere al elitei anglosaxone, ucrainenii sunt carne de tun de care nu-ţi pare rău să o foloseşti pentru a salva vieţile preţioase ale militarilor americani şi britanici", susţine el."Când nu vor mai rămâne ucraineni, în locul lor veni polonezii şi, apoi, probabil, germanii. Poate părea extrem de cinic, dar aceasta este logica planurilor strategice ale Washingtonului şi Londrei", mai susţine Narîşkin.În buletinul său zilnic cu privire la situaţia de pe front, Ministerul rus al Apărării a subliniat din nou un număr mare de pierderi ucrainene.În sectorul frontului la sud de Doneţk, distrugerile trupelor ruse se referă la "peste 100 de militari ucraineni, trei tancuri, 10 blindate de infanterie, 14 maşini blindate", precum şi două echipamente de artilerie autopropulsate Gvozdika şi obuziere D-20, D-30 şi Msta-B.În sectorul de front la nord de Doneţk, armata rusă ar fi provocat pierderi de ordinul "a 340 de militari" în rândurile ucrainenilor şi a distrus mai multe vehicule blindate şi echipamente de artilerie, potrivit ministerului.Conform ministerului de la Moscova, în regiunea Harkov (nord-est), ucrainenii ar fi suferit pierderi de ordinul a aproximativ 45 de militari, în Lugansk (est) - 105 militari, iar în regiunea Herson (sud) - peste 40.În interviul pentru Rossiiskaia Gazeta, Narîşkin a declarat că el speră că organismul de supraveghere nucleară al ONU şi Uniunea Europeană vor supune atenţiei activitatea nucleara ucraineană, despre care a spus că ar putea indica faptul că Kievul ar lucra la o "bombă murdară", potrivit Reuters.Şeful SVR nu a oferit niciun fel de dovezi documentate în sprijinul afirmaţiilor sale.Ministerul ucrainean al Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters.În trecut, Kievul a declarat că ia foarte în serios responsabilităţile în materie de energie nucleară, acuzând în acelaşi timp Rusia de nesăbuinţă în ceea ce priveşte controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, în sudul Ucrainei.Narîşkin a declarat că serviciul său are informaţii că un lot de "combustibil iradiat" ar fi fost trimis în secret de la centrala nucleară Rivne din vestul Ucrainei pentru a fi depozitat la o instalaţie de stocare a combustibilului uzat de la Cernobîl.Această acţiune suscită suspiciuni şi ar putea fi explicată doar prin intenţia Kievului de a crea o "bombă murdară", care să combine materiale radioactive şi explozibili convenţionali, susţine Narîşkin.Rusia a acuzat şi înainte Ucraina, fără a oferi nicio dovadă, că ar plănui să utilizeze o astfel de "bombă murdară", pe fondul temerilor că luptele din jurul centralei nucleare Zaporojie, aflată sub controlul Moscovei de la începutul a ceea ce ea numeşte 'operaţiune militară specială', ar putea duce la un dezastru.Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 în ceea ce Kievul şi Occidentul califică drept un act de agresiune neprovocat, nejustificat şi ilegitim, primul de acest gen în Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial.