Simion Hăncescu, (FSLI): Nu se poate ca un profesor să aibă 2.500 de lei, în condiţiile în care un muncitor necalifcat poate primi şi 4.000 de lei

Simion Hăncescu, preşedintele FSLI a declarat marţi despre greva din învăţământ că nu e niciun şantaj. Dacă toată lumea e de acord cu noi şi ne plânge pe umeri şi premierul mai avea puţin şi plângea când am discutat, să facă ţara asta un front comun, un manifest naţional, a afirmat liderul de sindicat, precizând că nu se poate ca un profesor să aibă 2.500 de lei când este atât de importantă munca dascălului, în condiţiile în care un muncitor necalifcat poate primi şi 4.000 de lei.

”Am ajuns în această situaţie delicată pentru că din păcate nu se mai merge înainte în acest fel. Semnalul de alarmă l-am tras, din decembrie am început să protestăm la Ministerul Educaţiei, am continuat în februarie, martie, aprilie, am avut discuţii cu premierul, cu domnul Ciolacu, le-am prezentat problemele. Amândoi au spus că mare dreptate avem şi că vor găsi soluţii, că nu se poate. A spus-o premierul, că nu se poate ca un profesor să aibă 2.500 de lei când este atât de importantă munca dascălului, în condiţiile în care un muncitor necalifcat poate primi şi 4.000 de lei net. Am rămas cu promisiunile”. a afirmat Hăncescu în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News.

Liderul de sindicat a precizat că ”a sosit momentul ca cineva să se trezească pentru că nu se poate face reformă în ţara asta în educaţie”.

”Se bat cu pumnii în piept cu implementarea României educate, se pare că sunt nişte politicieni care consideră că se poate face educaţie cu profesori umiliţi. Nu se poate face o şcoală adevărată cu profesori care se gândesc la ziua de mâine în permanenţă”, a spus el.

Preşedintele FSLI a precizat că nu e niciodată momentul pentru un astfel de protest

”Nu avem bani pentru că e criză, nu avem bani pentru că e pandemie, nu avem bani că a venit războiul şi luăm rachete şi am rămas an de an unde suntem, profesori care formează medici, ziarişti, să fie umiliţi cu 2.500 de lei, să apeleze la părinţi şi bunici, ca profesori tineri”, a menţionat Simion Hăncescu.

El a menţionat că ”cel mai optimist este ca decidenţii să realizeze gravitatea situaţiei şi să îi cheme la discuţii”.

”A susţinut şi fostul şi actualul ministru un lucru concret, este firesc ca un profesor debutant să ajungă la salariul mediu brut pe economie, asta ar însemna 4.000 de lei net, încă e puţin, e departe de normalitate. 4.000 de lei câştigă orice vânzător la shaormerie. Dacă nimeni nu va lua o decizie politică, cineva trebuie să îşi asume”, a mai spus Hăncescu, adăugând că în sănătate au crescut salariile şi li s-a promis că vor intra şi cei din educaţie şi au uitat.

”Este momentul ca şi educaţia să fie o prioritate. Trebuie să se ia o decizie politică, se discută legea salarizării, să se ia un angajament că în legea salarizării avem grila. La întâlnirea cu premierul din decembrie anul trecut am propus să se facă o grilă pornind de la salariul debutantului. Premierul a acceptat, a trasat ministrului sarcina să facă grila, am făcut grila, am trimis-o la Ministerul Muncii iar de acolo semnalele nu sunt în regulă. Mingea nu este la noi”, a spus Simion Hăncescu.

Liderul FSLI a afirmat că demersul lor ar trebui susţinut e societate

”Nu e niciun şantaj, dacă toată lumea e de acord cu noi şi ne plânge pe umeri şi premierul mai avea puţin şi plângea când am discutat, să facă ţara asta un front comun, să văd un manifest naţional, de la mass media, părinţi, semnături, hai să ajutăm educaţia”, a declarat Hăncescu.

Preşedintele FSLI a arătat că relaţia cu ministrul Educaţiei este foarte bună. ”Cu doamna ministru discutăm frecvent, este bine intenţionată. Mingea nu este la Ministerul Edcuaţiei, este la Ministerul de Finanţe şi la prim-ministru. Ministrul de Finanţe tace, probabil vine rotativa asta şi îl scoate, pasează pisica în ograda altuia, noi aşteptăm să treacă rotativa”.

Despre examenele care urmează în educaţie, Simion Hăncescu a afirmat: ”Eu sper să ajungem la o înţelegere şi această variantă este luată în calcul, decalarea examenelor”, precizând că s-a mai întâmplat acest lucru în Finlanda şi în Israel.

Hăncescu a declarat că marţi elevii sunt la şcoală, mesajul să nu fie aduşi elevii la şcoală fiind transmis pentru greva generală, când va fi încetarea lucrului şi nimeni nu va preda, nimeni nu va pune note.

Simion Hăncescu a menţionat că este vorba de cei care au semnat pentru grevă, cei care nu au semnat nimeni nu îi opreşte să predea.

”71,9% din mediul FSLi au semnat acest acord. În 2005 când a fost greva de trei săptămâni, a pornit cu 60% şi a ajuns la 90%. Dacă după două trei zile o să fie tăcere, nu ar fi exclus să fie sută la sută până la finalul săptămânii viitoare”, a completat liderul de sindicat.