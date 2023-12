Simona Radiş, desemnată cel mai bun sportiv al CSA Steaua pentru al patrulea an consecutiv

Canotoarea Simona Radiş, campioană mondială şi europeană în 2023, a fost desemnată cel mai bun sportiv al CSA Steaua pentru al patrulea an consecutiv în cadrul unei gale organizate la Cercul Militar Naţional din Capitală.

Aflată în prezent în cantonament în Italia cu lotul olimpic de canotaj al României, Simona Radiş a transmis un mesaj video în care a declarat că este onorată de titlul primit şi a menţionat că îşi doreşte ca 2024 să fie mult mai strălucitor decât 2023, potrivit Agerpres.



"Mulţumesc pentru acest titlu minunat care mă motivează pentru viitor. Sunt onorată şi fericită, e o mare mândrie pentru mine. Îmi doresc un 2024 mult mai strălucitor decât acesta, îmi doresc să vă fac fericiţi. Vreau să devin o versiune mult mai bună a mea. Sunt fericită să fac parte din această familie a Stelei. Îmi doresc să rămânem uniţi, să ne sprijinim la fel ca şi până acum şi să aducem cât mai multe rezultate frumoase acasă de la Paris", a afirmat Radiş.



Preşedintele CSA Steaua, Răzvan Ştefan Bichir, a menţionat că rezultatele din acest an îi oferă încredere şi speranţă pentru Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor.



"Nu a fost deloc uşor să îi alegem pe cei mai buni dintre cei buni, pentru că la fel ca întotdeauna clubul Steaua are sportivi fenomenali care obţin rezultate prestigioase la marile competiţii internaţionale. Acum, la final de an, când facem bilanţul, putem spune că 2023 a fost unul cu rezultate extraordinare. 26 medalii la Campionatele Mondiale, din care 5 de aur, 6 medalii la Campionatele Mondiale Militare din care 2 de aur, 78 de medalii la Campionatele Europene din care 32 de aur, 5 medalii la Cupele Mondiale, 3 medalii la Cupele Europene, 4 medalii la Cupa Naţiunilor, 283 de Campionate Naţionale şi 51 de trofee ale Cupei României, toate aceste rezultate ne fac să privim cu speranţă către Jocurile Olimpice de la Paris. Pentru că în acest moment putem spune cu mândrie că avem 17 sportivi calificaţi la 6 discipline, plus mulţi alţii care au şanse în continuare să obţină biletele pentru Jocurile Olimpice", a explicat preşedintele.



Secretarul de stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Eduard Bachide, i-a asigurat pe sportivii clubului Steaua de întregul suport în realizarea obiectivelor pentru 2024.



"La 76 de ani de la înfiinţare, Clubul Sportiv al Armatei Steaua are un palmares impresionant pe care puţine cluburi îl pot egala. Vă îndemn să ţintiţi în continuare performanţa. Vă urez mult succes şi vă asigur de întreaga susţinere a conducerii Ministerului Apărării Naţionale în atingerea obiectivelor pe care le aveţi şi în activităţile pe care le desfăşuraţi. Pentru că toţi ne dorim ca în 2024 să se consemneze numeroase performanţe şi realizări remarcabile în palmaresul clubului Steaua. Mult succes la Jocurile Olimpice de la Paris", a spus Bachide.



Prezentă la eveniment, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a afirmat că sportivii clubului Steaua, la fel ca şi cei ai clubului Dinamo, trebuie susţinuţi pentru că ei duc greul sportului românesc.



"Sportul românesc are nevoie de ajutor. România are acum 61 de sportivi calificaţi, aşadar delegaţia României nu va fi una impresionantă la Jocurile Olimpice de anul viitor. Dar eu îmi doresc ca ea să fie impresionantă prin putere, prin rezultate. De aceea fiecare dintre noi trebuie să susţină atât cât poate sportivii olimpici, pentru că ei sunt cei care ne vor face mândri că suntem români la Paris. Sport în afară de sănătate, înseamnă şi mândrie naţională. De aceea vă rog să ajutaţi sportivii, pentru că Steaua şi Dinamo duc greul sportului românesc. Dinamo are acum 22 de sportivi calificaţi, iar Steaua 17, cu şanse să mai adauge şi în perioada următoare", a precizat Lipă.



De asemenea, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, i-a îndemnat pe sportivii stelişti să se concentreze la maximum pentru ca ediţia 2024 a Jocurilor Olimpice să fie mai bogată în rezultate ca precedenta.



"A fost un an dificil, un an în care puteam mai mult, sunt convins de lucrul acesta. România a cucerit 7 medalii la Campionatele Mondiale, 5 vin de la canotaj, 1 de la canoe şi 1 de la atletism. De aceea spun că sunt convins că puteam să obţinem mai multe medalii, să avem mai mulţi sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice. Avem nevoie să fim mai performanţi, să ne facem treaba fiecare acolo unde suntem pentru că acest mecanism în sportul românesc trebuie să funcţioneze ca un ceasornic. Rezultatele depind de onestitatea cu care facem analize. De aceea trebuie să fim concentraţi la maximum pentru 2024", a subliniat Covaliu.



Lista premiilor oferite în cadrul Galei 2023 a Clubului Sportiv al Armatei Steaua este următoarea:



Sportivul anului - Simona Radiş (canotaj)

Echipa anului - formaţia masculină de polo

Revelaţia anului - Andreea Ana (lupte)

Juniorul anului - Eduard Ionescu (tenis de masă)

Menţiuni - Adriana Adam (canotaj), Claudia Bobocea (atletism), Cătălin Chirilă (kaiak-canoe), Andreea Dragoman (tenis de masă), Mihnea Enache (scrimă), Oleg Nuţă (kaiak-canoe), Lăcrămioara Perijoc (box), Cătălin Preda (nataţie), Alina Rotaru (atletism), Magdalena Rusu (canotaj), Elizabeta Samara (tenis de masă), Ilie Sprîncean (kaiak-canoe), Bernadette Szocs (tenis de masă), Ioana Vrînceanu (canotaj).