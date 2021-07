Singura elevă din judeţul Buzău care a obținut media 10 la Bacalaureat, vrea să studieze la Academia de Poliţie

Andreea Teodora Şerban este singura elevă din Buzău care a obţinut media 10 la examenul de Bacaluareat. Tânăra vrea să urmeze Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie din respect pentru ordine şi uniform şi spune că nu se gândeşte să facă altceva pe viitor, conform news.ro

Andreea Teodora Şerban este absolventă a Colegiului Naţional B.P. Hasdeu, liceu care a înregistrat în acest an o rată de promovare de 100%. Tânăra spune că nu s-a pregătit în mod special pentru Bacalaureat dar recunoaşte că a învăţat fiecare lecţie din programă atunci când i-au fost predate, astfel că înainte de examen doar a recapitulat.

„ Am învăţat de fiecare dată când profesorii mi-au predat lecţiile din programă şi nu am lăsat să se acumuleze materia, pentru că ştiam că va fi foarte greu. Clasa a XII-a am terminat-o cu media 9,97. Examenul mi s-a părut accesibil în primul rând. Sigur s-au putut lua note de trecere. La istorie mi s-a părut un pic mai greu la bacalaureat decât la simulare, dar a fost accesibil. Se putea şi mai uşor, dar şi mai greu”, a declarat pentru News.ro. Teodora Şerban .

Teodora nu a s-a gândit nicio clipă să încerce să studieze la o facultate în afara ţării deşi rezultatele i-ar fi permis cu siguranţă acest lucru. Ea îşi doreşte să devină poliţistă tocmai din dragoste şi respect pentru ordine şi uniformă.

„Uitându-mă pe lista cu facultăţile din România, pentru că nu am vrut să optez pentru o facultate în afara ţării, Academia de Poliţie mi s-a părut foarte potrivită pentru mine. Vreau să dau la Academia de Poliţie şi nu am altă opţiune. Îmi plac foarte mult ordinea şi uniforma. Şi la şcoală am purtat cu drag orice uniformă”, a spus Teodora Şerban

Deşi spune că a învăţat fiecare lecţie care i-a fost predată, Teodora consideră că şi-a organizat foarte bine timpul şi a avut timp şi de distracţie: „Mi-am organizat foarte bine timpul în aşa fel încât să nu fiu obosită, să am timp să mă relaxez şi cred că am avut timp pentru toate.”

În ceea ce priveşte cursurile desfăşurate în pandemie, Teodora Şerban spune că datorează mult cadrelor didactice de la Colegiul Naţional B. P Hasdeu care s-au implicat foarte mult şi nu au făcut-o să simtă o diferenţă prea mare între online şi cursurile cu prezenţa fizică în bănci. Cu toate acestea, eleva recunoaşte că au fost şi discipline care în online nu au solicitat-o atât de mult şi i-au permis să se pregătească mai bine pentru materiile mai importante.

„Ultimul an a fost un pic mai altfel, însă profesorii mei şi-au dat silinţa şi nu am simţit diferenţa între online şi fizic. Singura diferenţă a fost că la anumite ore am putut să învăţ mai mult pentru ce aveam eu nevoie. A fost un pic mai greu că am fost ba online, ba fizic, însă profesorii au fost de partea noastră iar la final ne-au mulţumit şi nouă pentru că am fost receptivi şi am răspuns la fiecare oră”, a încheiat Teodora Şerban.

În judeţul Buzău ea a fost singura elevă care a obţinut media 10 la examenul e Bacalaureat înainte de contestaţii, faţă de anul 2020 când s-au obţinut 6 medii maxime. Cu toate acestea, rata de promovare în 2021 este de 75% faţă de 66,7% anul trecut, iar două licee Colegiul naţional B.P. Hasdeu şi Liceul pentru Deficienţi de Vedere, au o rată de promovare de 100%.