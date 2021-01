Sinuciderile în rândul elevilor, unul dintre motivele pentru care Las Vegas dorește redeschiderea școlilor

Autorităţile din Las Vegas doresc să accelereze redeschiderea şcolilor, care au rămas închise din martie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, întrucât se tem de o posibilă recrudescenţă a sinuciderilor în rândul elevilor, informează AFP.

Districtul şcolar din comitatul Clark, din care fac parte oraşul Las Vegas şi localităţile sale limitrofe, a înregistrat deja 19 sinucideri în rândul tinerilor după închiderea unităţilor de învăţământ în 2020. "Această cifră este deja de peste două ori mai mare decât cele nouă cazuri recenzate pe întreaga durată a anului şcolar precedent", a precizat serviciul de presă al districtului Clark, al cincilea ca mărime din Statele Unite, cu 320.000 de elevi, potrivit agerpres.ro.

Citește și: SURSE - Ilie Bolojan aruncă în aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL

Un număr mare de factori influenţează rata sinuciderilor, care nu pot fi niciodată atribuite unei singure cauze specifice, afirmă specialiştii în domeniu. Iar statisticile oficiale nu permit formularea unei concluzii definitive în privinţa unei creşteri anormale a sinuciderilor în rândul persoanelor sub 18 ani din comitatul Clark: 10 cazuri au fost recenzate în 2017, dar numărul acestora a fost de 19 în anul următor.

Studiile au arătat însă că pandemia de coronavirus a fragilizat starea emoţională a numeroşi americani, mai ales a tinerilor care nu mai frecventează cursurile şcolare, şi au constatat o creştere a tulburărilor psihologice în acelaşi timp cu perioadele marcate de carantină şi de înmulţirea cazurilor de COVID-19.

"Atunci când am început să vedem un vârf al numărului de copii care se sinucid, am ştiut că nu mai trebuia să ne concentrăm doar asupra cifrelor legate de COVID-19", a declarat pentru cotidianul The New York Times inspectorul-şef al districtului şcolar Clark, Jesus Jara, care militează de mai multe luni pentru redeschiderea unităţilor şcolare.

"Trebuie să găsim o modalitate pentru a ne apropia de copiii noştri, pentru a îi vedea, pentru a îi supraveghea. Ei au nevoie să vadă că lucrurile încep să se schimbe, că există speranţă", a adăugat el.

Redeschiderea şcolilor, precum şi a economiei, a devenit anul trecut o temă centrală abordată în vara anului trecut de fostul preşedinte Donald Trump, care şi-a intensificat presiunile în acest sens, vorbind în discursurile sale mai ales despre spectrul sinuciderilor raportate în rândul americanilor rămaşi fără locuri de muncă şi fără şcoli funcţionale.

În oraşul Las Vegas, autorităţile din acest district şcolar au implementat în vara anului trecut un program de alertă pentru a încerca să îi depisteze pe elevii cu risc crescut, analizând mai ales textele scrise pe tabletele furnizate elevilor, prin căutarea unor cuvinte-cheie asociate sinuciderilor sau unor stări psihice precare.

Peste 3.100 de alerte au fost semnalate de acest sistem între lunile iunie şi octombrie, fapt care a determinat autorităţile locale să lanseze un serviciu de monitorizare care funcţionează 24 de ore din 24, potrivit cotidianului The New York Times.

Nicio dată calendaristică nu a fost deocamdată fixată în mod oficial pentru a marca redeschiderea şcolilor în Las Vegas, însă districtul şcolar Clark a autorizat o reluare parţială a cursurilor, iar primii elevi - cei mai tineri dintre ei - vor putea reveni în bănci peste câteva săptămâni.