Situația se complică în Orientul Mijlociu după atacul Hezbollah/ SUA trimit ajutoare în Israel

Combatanţi din cadrul Hazbollah au atacat ”poziţii ale artileriei inamice (...) cu zeci de rachete de tip Katiuşa”, anunţă într-un comunicat mişcarea.

Este vorba despre un răspuns la atacuri inamice împotriva (...) unor sate din sud şi unor case civile”, precizează ea.

Statele Unite au anunţat cu câteva minute mai înainte că au trimis întăriri în Orientul Mijlociu.

”Desfăşurăm mijloace suplimentare în regiune, pentru a consolida eforturi regionale de descurajare şi a consolida protecţia forţelor americane”, a anunţat un oficial american din domeniul apărării sub protecţia anonimatului, fără să precizeze natura acestor întăriri.

Iranul, inamicul jurat al Israelului şi un aliat al mişcării silamiste palestiniene Hamas, a ameninţat să ”pedepsească” Israelul în urma unui atac în care a distrus Consulatul iranian la Damasc, la 1 aprilie, soldat cu 16 morţi, inclusiv şapte membri ai Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a republicii islamice, între care doi generali, potrivit unui ONG.

Iranul şi Siria au imputat acest atac israelului, care nu şi-a confirmat implicarea, dar care este considerat responsabil inclusiv de către aliaţii săi.

Un gradat de rang înalt ucis în raid era membr al celei mai înalte instanţe a Hezbollahului proiranian, declara luni AFP o sursă apropiată acestei mişcări.

???????????????????????????????? Has the attack on Israel started⁉️



Hezbollah has started to launch over 50 Katyusha rockets on northern Israeli settlements. This can be an initial attack to deplete Israeli Iron Dome interceptors, so there's no airdefence when the real attack starts.. pic.twitter.com/rzXDOaIj8Q