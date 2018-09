Sociologul Marius Pieleanu trage cu TUNUL în Guvernul Dăncilă: AVERTISMENT sumbru pentru PSD

Sociologul Marius Pieleanu susține că în Comitetul Executiv al PSD ar trebui inițiată o largă remaniere guvernamentală, pentru că în acest moment există foarte mulți miniștri a căror competență tinde spre zero. Sociologul arată că PSD trebuie să vină cu un Guvern puternic, pentru că programul de guvernare riscă să nu fie îndeplinit.

”România are nevoie de un Guvern larg remaniat, nu o spun eu, se vede cu ochiul liber în fiecare zi. Sunt foarte mulți miniștrii unde competența tinde spre zero. România are nevoie de un Guvern în care fiecare ministru să fie investit cu putere absolută pe domeniul său, de un Guvern cu mare responsabilitate, care să împlinească măcar o parte din programul de guvernare cu care PSD a câștigat alegerile cu cel mai mare scor din istoria sa.

Noi ne-am obișnuit să ne uităm doar către ministru, dar și oamenii din ministere trebuie să fie profesioniști. Directorii din ministere trebuie să fie super-calificați, motivați și foarte bine plătiți.

La alegerea miniștrilor, ar trebui ca folosirea cu maximă larghețe a limbii române trebuie să fie un criteriu de selecție. Nu știu cum am ajuns în această situație. Suntem în anul 2018, an în care marea majoritate a oamenilor cunoaște cel puțin o limbă străină, iar noi am ajuns să ne bucurăm că un ministru cunoaște bine limba română. Nu este posibil așa ceva, iar singura soluție este să-i schimbăm cu totul”, a declarat Marius Pieleanu, la Antena 3.

Sociologul susține că în actualul Guvern, miniștrii cu cel mai ridicat nivel de încredere sunt Petre Daea și Tudorel Toader.

”Cel mai bine plasat la încredere este Petre Daea, urmat de Tudorel Toader și Olguța Vasilescu și vine tare din urmă Eugen Teodorovici. Era în top și Carmen Dan, dar după evenimentele din 10 august societatea s-a cam împărțit”, a mai spus Pieleanu.

Pieleanu a explicat că sunt mai mulți miniștri care nu au ce căuta în Guvern și i-a dat ca exemple pe Dănuț Andrușcă de la Economie și Ioana Bran de la Tineret și Sport.