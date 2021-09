Sorin Cârţu avertizează că nepăsarea autorităţilor va duce la conflicte mai grave în oraş: Nu mai veniţi, mă, noaptea, veniţi ziua, că nu vă face nimeni nimic!

Preşedintele CS Universitatea, Sorin Cârţu, acuză poliţia din Craiova că nu face nimic pentru a oprit actele de vandalism asupra locuinţei sale. El avertizează că nepăsarea autorităţilor va duce la conflicte mai grave în oraşul oltean, conform news.ro

Cârţu a avut, marţi, un dialog aprins cu cei aflaţi în studio la emisiunea Ora Eaxctă în Sport de la ProX

"E a patra oară, nici nu mai ştiu. Toate sunt tratate cu superficialitate. Am două la plângeri la poliţie, la care nu am primit niciodată niciun răspuns. Nici că se face ceva, nici că nu se face ceva sau au făcut ceva, am dat sau nu am dat amenzi, am descoperit sau nu am descoperit. Sunt ignorat. Le-am dat cu toate, cu cameră de luat vederi, oameni văzuţi acolo, câţi au fost 13, 12, cinci, aseară au fost patru inşi, trei care scriau pe gard şi unul filma, fotografia, pentru că o sa facă treburile astea şi live, ca să-şi dea importanţă ce au făcut pe acolo. Imediat au trimis la un ziarist de casă de-ai lui FCU, care a postat pe Facebook. Lumea la 04.00 doarme, nu dă pe Facebook ştirea . Asta se şi vrea să se facă. Se vrea o stare de război în Craiova. Domnilor de la autorităţile din Craiova, lumea declară război, ieşiţi la război sau ce trebie să faceţi voi să aplanaţi situaţia! Nu să staţi... Ce s-ar fi întâmplat în oraşul ăsta dacă eu aş fi făcut asemenea golănii de trei, de patru ori? De câte ori aş fi fost amendat sau de câte ori aş fi fost chemat la poliţie? Scrie acolo că nu te iertăm. Ce să nu mă ierţi pe mine? Păi cu ce am greşit eu în Craiova asta? Că am luat parte la crearea unui palmares pe care tu te baţi? Poate sunt cel mai titrat dintre jucătorii care au făcut Cariova Maxima şi tu te baţi pe palmaresul meu?", a spus el.

Cârţu a fost nemulţumit de faptul că un lider al galeriei FC U Craiova a fost contactat de realizatorii emisiunii după acest gest de vandalizare: "Cum puteţi voi, de ce nu vă respectaţi voi? Cum vorbiţi voi cu lideri de galerie? Mie de ce mi-aţi mai dat telefon dacă aţi vorbit cu liderul de galerie?"

I s-a răspuns că liderul de galerie a fost întrebat dacă îşi asumă vandalizarea gardului şi că este firesc să-l contacteze.

"De ce e firesc, mă? De ce încurajaţi, mă? De ce mi-ai mai dat mie telefon dacă ai vorbit cu un lider de galerie. Mi-e teamă de orice, dar ei să nu mai vină noaptea, mă, să vină ziua, mă, că nimeni nu face nimic. Voi le daţi dreptul la replică, îi încurajaţi. Eu spun acum: Nu mai veniţi noaptea, atacaţi ziua, că nu vă face nimeni nimic. Aşa să atace, ziua, şi fără mască, că nu le face nimeni nimic. Scriu la mine sifon, păi normal că mă duc la poliţie să fac plâgere, că vii cu mască, vii cu cagulă... Vino, mă, ziua, cu faţa descoperită dacă ai ceva să-mi spui! Ai curaj! Vino, mă, şi vorbeşte! Nu noaptea, ca hoţii, ca vagabonzii, ca haiducii. Ce-i asta, băi? Suntem în 2021. O să se întâmple multe lucruri, pentru că atunci când sunt autorităţi inofensive, care nu fac, nu au instrumentul, e normal ca lumea să facă... E posibil ca la precedentul indicent să vezi maşina cu care au venit şi tu să nu descoperi nici acum, la un an şi jumătate? <Începe războiul în Craiova!> Vouă vă dă bine acolo, normal, aveţi subiecte. Auzi, liderul galeriei... Ce să vorbească? Bravo vouă! Liderul vostru şi-a asumta-o?", a afirmat Cârţu.

Oficialul craiovean a continuat să discute în contradictoriu cu jurnaliştii şi la un momendat dat s-a supărat mai tare - "Nu vorbi peste... Mi-ai dat telefon, lasă-mă să vobesc şi nu vorbi peste mine!" - moment în care discuţia a fost întreruptă din studio.

Gardul locuinţei preşedintelui CS Universitatea Craiova, Sorin Cârţu, a fost vandalizat înaintea derbiului loc cu FC U Craiova.

Persoane necunoscute au scris pe gardul proprietăţii din Craiova a fostului internaţional mesaje ca "Cârţu=Sifon", CSU=Clonă", Nu uităm, nu iertăm" şi "Mori".

"Nu ştiu dacă a fost mâna noastra sau, cum a fost în trecut, mâna celor de la CSU, care au dat vina pe noi şi poliţia a spus că au fost cei din Peluza Nord. Data trecută, cei din Peluza Nord i-au mâzgălit gardul lui Sorin Cârţu, au pus Peluza Sud şi au dat vina pe noi. Poliţia a făcut verificări şi a spus că au fost cei din Peluza Nord", a declarat Andrei Preda, lider al galeriei FC U Craiova, la ProX.

Anul trecut, în iulie, o pictură murală amplasată în centrul municipiului Craiova, care îl înfăţişa pe fostul internaţional Sorin Câţu, preşedintele CS Universitatea Craiova, a fost vandalizată de suporteri ai echipei FC U Craiova, patronată de Adrian Mititelu. Fanii au aruncat cu vopsea neagră pe zidul pe care era realizată pictura.

Meciul FC U Craiova - CS Universitatea Craiova va avea loc, duminică, de la ora 21.00, în etapa a XI-a a Ligii I.