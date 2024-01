Sosirea vedetelor pe covorul roşu la gala Premiilor Emmy, difuzată marţi de E!

Sosirea vedetelor pe covorul roşu la gala Premiilor Emmy, care apreciază cele mai populare producţii de pe micului ecra, nva fi difuzată, marţi, de la ora 22.00, de postul E!, potrivit news.ro.

E! va transmite de la Peacock Theatre din Los Angeles cele mai importante momente de pe covorul roşu.

Laverne Cox revine în fruntea transmisiunii Live From E!: Emmys, difuzată începând cu ora 22:00, marţi, 16 ianuarie. Ea va intervieva starurile momentului care au strălucit în cele mai apreciate producţii tv din 2023, precum Succession, The Bear, Abbott Elementary, The White Lotus şi multe altele.

Alături de actorul de stand-up Heather McMahan, Laverne Cox va transmite în exclusivitate detaliile despre ţinutele celor mai eleganţi nominalizaţi ai serii în timpul segmentelor „How It Started vs. How It's Going” şi „What Story Are You Telling?”

Starurile vor putea marca momentul prin prezenţa în faţa camerei Glambot, care este pregătită să imortalizeze vedetele pe măsură ce sosesc.

Live From E! este o producţie Den of Thieves cu Jesse Ignjatovic, Evan Prager şi Barb Bialkowski în rolul de producători executivi.