Spaţii de carantinare pentru migranţi asiatici la Liceul CFR din Timişoara

La Liceul CFR din Timişoara s-au creat în ultimele zile spaţii de carantinare pentru zeci de migranţi asiatici, care au intrat în România din Serbia, în ultimele două săptămâni, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, subprefectul de Timiş, Mircea Băcală.

Potrivit acestuia, Primăria Timişoara va finaliza duminică amenajarea unui spaţiu extins la Liceul CFR, unde vor fi cazaţi şi ultimii migranţi, care fac parte dintr-un lot mai mare şi au fost depistaţi în parcuri şi sub podurile oraşului, în ultimele trei zile, potrivit agerpres.ro.

"În urmă cu trei zile am identificat 29 de persoane care aşteptau în faţa Serviciului de Imigrări Timişoara pentru a fi prelucraţi. După ce au fost prelucraţi, cei de la Serviciul de Imigrări ne-au informat că aceştia au intrat în România prin Serbia după data de 21 noiembrie, ceea ce înseamnă că se impune carantinarea. Pentru că nu aveam un spaţiu de carantină la momentul respectiv, am luat legătura cu Primăria Timişoara şi am identificat împreună acelaşi spaţiu pe care l-am avut pentru ei şi în primăvară şi în vară, la Liceul CFR, l-am dotat, l-am utilat şi, după ce am primit avizul de la Direcţia de Sănătate Publică Timiş că sunt riscuri minime pentru a fi carantinaţi acolo migranţii, s-a deschis acel centru", a explicat Băcală.

El a precizat că, după ce cei 29 migranţi au fost anunţaţi că vor fi carantinaţi, au mai apărut alţi aproape 100.

"Am informat Poliţia de frontieră, să vedem de unde au apărut, pentru că migranţii umblau prin oraş, prin parcuri, pe sub poduri. Poliţia de frontieră a trecut la o verificare şi anchetă a lor şi s-a constatat că sunt foarte mulţi care au intrat în România înainte de 21 noiembrie, dintre care circa 20 au fost predaţi la Serviciul de Imigrări, iar restul au fost identificaţi şi cazaţi în internatul Liceului CFR. În momentul de faţă mai sunt circa 40 de persoane la Poliţia de frontieră, care încă sunt în verificare şi anchetă. Dacă se constată că aceştia au intrat în România după data de 21 noiembrie se va impune şi carantinarea lor. Tot cu Primăria Timişoara am mai discutat să se utileze şi etajul I al acelui liceu. Am înţeles că astăzi ar fi gata şi, imediat după terminarea anchetei ultimului lot de migranţi, aceştia vor fi duşi acolo", a detaliat subprefectul Mircea Băcală.