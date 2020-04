Spitalul Judeţean Brăila a primit un aparat de testare COVID-19 de la compania care administrează Insula Mare

Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Francisk Chiriac, a anunţat joi că a sosit la Spitalul Judeţean de Urgenta Brăila un aparat complet de testare COVID-19 donat de grupul Agricost by Aldahra, care administrează Insula Mare a Brăilei, dotat deja cu 1.700 de teste, cărora li se vor adăuga alte 6.000 de teste cumpărate de spital.

"Aparatul PCR REALTIME, primit astăzi ca donaţie din partea Agricost by Aldahra, întregeşte investiţia făcută de Consiliul Judeţean Brăila prin Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila în laboratorul de biologie moleculară, locul în care se vor face testele COVID-19. Săptămâna viitoare, personalul medical va participa la o nouă instruire şi sperăm ca Direcţia pentru Sănătate Publică şi Comisia de Acreditare să urgenteze emiterea acreditării laboratorului, astfel încât să dăm drumul la testări în cel mai scurt timp. Aparatul a venit dotat cu 1.700 de teste, iar Spitalul Judeţean deja are semnat un Acord Cadru pentru achiziţionarea a încă 6.000 de teste. Se vor testa persoane conform metodologiei de supraveghere INSP actualizată la zi. Transmit încă o dată mulţumiri către Agricost by Aldahra, cel mai mare producător agricol din România, pentru implicare şi contribuţie în lupta împotriva coronavirusului", a declarat Chiriac, potrivit agerpres.ro.

La nivelul Consiliului Judeţean Brăila au fost demarate, luna trecută, procedurile de achiziţionare a unui aparat performant de testare pentru COVID-19, în valoare de 2,5 milioane lei, sumă aprobată în urma unei rectificări bugetare.

"Noi continuăm procedura noastră de achiziţie pentru cumpărarea la Spitalul Judeţean a unui aparat automat REALTIME PCR pentru detectare coronavirus. Va fi foarte bine dacă vom avea la Spitalul Judeţean două astfel de aparate, pentru că vom dubla capacitatea de testare. Aceste aparate pot face şi alte teste, nu numai COVID-19, pot fi folosite şi după această pandemie. Sperăm ca, în două-trei săptămâni, aparatele să ajungă la Spitalul Judeţean şi să începem testarea oamenilor", a mai spus preşedintele CJ Brăila.

Brăila are 22 pacienţi declaraţi pozitivi cu noul coronavirus, din care 14 au fost declaraţi vindecaţi şi externaţi din Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă.