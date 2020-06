Starea de alertă, contestată în justiție - Avocatul Gheorghe Piperea expune capcana pe care şi-a întins-o Guvernul singur

Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că, pe data de 3 iulie, se va judeca la Curtea de Apel Bucuresti cererea de anulare in contencios administrativ a hotărârii de guvern din 18 mai 2020 de declarare a stării de alertă. Deşi este vorba despre starea de alertă declarată pe 18 mai, procesul de la CAB este unul foarte important pentru actuala stare de alertă, din moment ce Guvernul susţine că nu a insituit o nouă stare, ci doar a prelungit-o pe cea instituită pe 18 mai. Dacă instanţa va consideră că solicitarea de anulare a rămas fără obiectiv, fiind vorba în fapt de o nouă stare de alertă, ar însemnă că Guvernul a ocolit în mod nelegal votul parlamentului în cazul noii stări de alertă. Avocatul Piperea este de părere că între timp şi Curtea Constituţională va declara neconstituţională legea în baza căreia a fost declarată starea de alertă (Legea 55/2020).

"In cadrul cererii de anulare se va lua in discutie si cererea de suspendare a efectelor acestei hotariri de guvern.

Pentru cei care au nelamuriri, reamintesc ca ceea ce s-a judecat acum cateva saptamani la Curtea de apel nu a fost cererea de anulare si nici cererea de suspendare alaturata acesteia, ci o cerere separata de suspendare provizorie a hotaririi de guvern.

Reamintesc, de asemenea, ca aceasta cerere de suspendare provizorie nu a fost respinsa pentru ca ar fi fost neintemeiata, ci pentru ca instanta a considerat, in mod gresit, ca nu putea fi facuta, intrucat ar fi fost vorba de un act administrativ menit a inlatura efectele unei epidemii. Este o dispozitie expresa in lege care permite, teoretic, o astfel de solutie, adica respingerea cererii ca inadmisibila, dar judecatorul trebuia sa constatate ca, intr-adevar, fusese vorba de o epidemie. Or, nimeni, niciodata nu a probat ca in Romania s-ar fi declarat, in mod oficial, epidemie. Ceea ce am trait si traim este o epidemie de facto (sau "la negru", cum spunea deunazi un cititor cu umor negru). Daca judecatorul, considerand cererea mea inadmisibila, a stabilit aceasta stare de facto, ramane de vazut cand va binevoi sa motiveze hotarirea, dar paratul, adica guvernul, nu a probat (nici nu si-a propus, ca doar n-o sa ne dea noua explicatii...) ca ar fi existat un act oficial de declarare a acestei epidemii. Din acest punct de vedere, de fapt, eu (noi toti) am castigat acel proces pentru ca am demonstrat ceea ce era de demonstrat.

Oricum, trebuie sa stiti ca, pentru cererea de suspendare alaturata cererii de anulare a hotaririi de guvern, nu este aplicabila exceptarea prevazuta pentru cererea separata de suspendare provizorie.

De altfel, aceasta cerere de suspendare alaturata cererii de anulare este esentiala in acest moment, dat fiind jocul de-a ocolirea parlamentului practicat de inteligentii din guvern.

Precum stiti, guvernul a pretins ca ceea ce a decis in 17 iunie nu este o noua stare de alerta, ci o simpla prelungire a celeilalte stari de alerta, din 18 mai, motiv pentru care a considerat ca nu mai trebuie sa ceara aprobarea parlamentului - cica Legea nr. 55/2020 (care va pica aproape sigur la CCR pe data de 25 iunie) ar impune aprobarea parlamentului numai pentru hotarirea de declarare, nu si pentru hotarirea de prelungire a starii de alerta.

Daca ar fi valabila aceasta tampenie, cererea de suspendare ar ramane pe deplin admisibila, intrucat hotarirea de guvern a carei anulare se cere este, cel putin in opinia guvernului, prelungita, deci inca producatoare de efecte, care pot fi inghetate prin admiterea cererii de suspendare.

Daca, de fapt, hotarirea de guvern din 17 iunie este o hotarire privind o a treia stare de alerta, inseamna ca cea de-a doua si-a epuizat efectele si nu mai poate fi suspendata. Dar, in aceasta situatie, guvernul a incalcat grav legea, intrucat nu a mai supus aprobarii parlamentului cea de-a treia stare de alerta. In plus, iar acest lucru este esential, deja aceasta a treia hotarire privind starea de alerta este caduca - cele 5 zile in care trebuis supusa aprobarii parlamentului. Iar caduc inseamna LIPSIT DE EFECTE.

Asadar, desi cred ca am mai utilizat acest enervant cliseu corporatist, va mai obosesc cu el odata: karma is a bitch.

PS Daca CCR se va pronunta pe 25 iunie in sensul ca Legea nr.55/2020 este neconstitutionala pentru ca supune aprobarii parlamentului o hotarire de guvern, scotand-o, astfel, din sfera de control al justitiei, inseamna ca ambele hotariri de guvern referitoare la starea de alerta, adica, cea din 18 mai si cea din 17 iunie, devin automat nule.

*in ordine cronologica, aceasta stare de alerta ar fi a doua la rand; in prezent suntem intr-o stare de alerta prelungita sau intr-o a treia stare de alerta, in functie de faptul ca suntem incantati sau nu de minunile de tehnica legislativa ale guvernului, care incearca fatis si fara menajamente sa ocoleasca parlamentul, CCR, avocatul poporului si justitia, deopotriva, pentru a demonstra lumii ca face lucruri fantastice pentru toti romanii (ma rog, fantastice pentru toti romanii carora le-au inflorit afacerile in pandemie, plus marii comercianti alimentari, toti foarte romani, plus banci, aproape toate foarte romanesti)", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.