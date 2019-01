Statul român organizează o nouă licitație pentru construirea unei conducte ce va exporta gaz în Ungaria, după ce unii ofertanţi s-au retras

Transgaz şi omologul său din Ungaria vor organiza, în perioada 5 - 25 februarie 2019, o licitaţie suplimentară pentru rezervarea de capacitate (open season) pe conducta care va transporta gaze din România în Ungaria, după ce unii ofertanţi care au câştigat în etapa iniţială s-au retras, informează un comunicat al transportatorului de gaze, postat pe site-ul companiei, informează Agerpres.

"În cadrul Procedurii de Sezon Deschis Angajant RO-HU s-a oferit capacitatea de transport de 4,4 miliarde mc, rezultatul pozitiv al alocării de capacitate fiind determinant în construirea şi asigurarea unei capacităţi de transport suplimentare celei asigurate de construirea proiectului BRUA faza I (1,75 mld mc/an). Menţionăm faptul că fondurile europene şi contractele de împrumut sunt încheiate pentru finanţarea proiectului BRUA faza I, care asigură o capacitate de transport în punctul de interconectare RO-HU de 1,75 mld mc/an, capacitate pentru care Transgaz s-a angajat să o asigure faţă de Uniunea Europeană", se arată în comunicat.

În conformitate cu prevederile Manualului Procedurii de Sezon Deschis Angajant RO-HU, în cazul în care unul sau mai mulţi ofertanţi desemnaţi câştigători după prima perioadă de depunere a ofertelor îşi exercită dreptul de retragere până la 14 decembrie 2018, în perioada 7-21 ianuarie 2019 operatorii de transport vor efectua un nou test economic cu luarea în considerare a contractelor ofertanţilor care nu şi-au exercitat dreptul de retragere.

"Subliniem faptul că în perioada 7-21.01.2019 au fost efectuate calcule privind testul economic III şi nu a fost derulată o rundă suplimentară de rezervare de capacitate, în cadrul manualului procedurii de Sezon Deschis angajant fiind prevăzută posibilitatea depunerii de cereri de capacitate suplimentară în perioada 05.02.2019 - 25.02.2019, în cazul înregistrării unui test economic negativ", mai spun reprezentanţii Transgaz.

Având în vedere faptul că rezultatul testului economic III este negativ, în conformitate cu prevederile Manualului Procedurii de Sezon Deschis Angajant RO-HU, operatorii de transport şi de sistem vor da posibilitatea ofertanţilor să depună cereri de rezervare de capacitate suplimentară în perioada 5 - 25 februarie 2019.

În această etapă vor putea transmite cereri de rezervare de capacitate ofertanţii care au transmis cereri valide în prima perioada de depunere a ofertelor, cu excepţia celor care şi-au exercitat dreptul de retragere până la data de 14 decembrie 2018.

Acest subiect a fost dezbătut în spaţiul public în urmă cu un an, când au apărut informaţii potrivit cărora mai multe companii din Ungaria au rezervat toată capacitatea de export al gazelor din România spre Ungaria.

În februarie 2018, directorul general al OMV Petrom de la acea dată, Mariana Gheorghe, declara că Petrom ar fi vrut să rezerve capacitate de export pe această conductă, însă a pierdut licitaţia.

"A fost o licitaţie pentru dreptul de a transporta pe relaţia Arad-Szeged, la care au fost mai multe firme participante. Capacitatea totală a fost de 4 miliarde de metri cubi pe relaţia de export. Am participat şi noi, dar nu am câştigat. Nu este public cine a câştigat, am citit şi noi ştirile că sunt trei firme din Ungaria", a afirmat Mariana Gheorghe.

Faza I a proiectului BRUA, de care aminteşte Transgaz în comunicat, necesită o investiţie totală de 478,6 milioane de euro, iar termenul estimat de punere în funcţiune şi începere operare este decembrie 2019.

Acest proiect a primit o finanţare din partea Comisiei Europene de 179,3 milioane de euro.

În luna noiembrie a anului trecut, Ion Sterian, directorul general al Transgaz, declara că BRUA nu va avea nicio legătură cu gazele din Marea Neagră, ci va transporta resursele din zona caspică, Iran, Irak şi Kurdistan, care vor veni în Europa prin TAP (Trans Adriatic Pipeline) şi, mai departe, prin coridorul vertical Grecia-Bulgaria-România.

"La finalizarea BRUA, faza I, nu are nicio legătură cu gazele din Marea Neagră, se va crea a treia capacitate a unor volume de transport pe reverse flow (în ambele sensuri - n.r.) de 1,5 miliarde de metri cubi cu Bulgaria şi 1,75 miliarde de metri cubi cu Ungaria", a susţinut oficialul Transgaz.