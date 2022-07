Studiile care vor stârni furia Chinei: pandemia de Covid a pornit din Wuhan

Două studii publcate de prestigioasa revistă Science conchid că pandemia covid-19 a început în piaţa din Wuhan, în China, indicând astfel o foarte probabilă orgine animală a virusului SARS-CoV-2, relatează AFP.

Unul dintre studii este o analiză geografică ce arată că primele cazuri înregistrate în decembrie 2019 se concentrau în jurul pieţei, informează News.ro.

Celălalt studiu este o analiză genomică a virusului primelor cazuri, care arată că este foarte puţin probabil ca acest virus să fi circulat larg în rândul oamenilor înainte de noiembrie 2019.

O dezbatere puternică are loc, de la începutul pandemiei covid-19, în rândul experţilor, care caută în continuare, de aproape trei ani, să elucideze misterul originii virusului.

Unul dintre autorii acestor studii, Michael Worobey, un virusolog la Universitatea din Arizona, a semnat o scrisoare, în 2021, prin care îndemna să se ia în serios ipoteza unei scăpări dintr-un laborator din Wuhan.

Însă datele analizate ”m-au făcut să-mi schimb părerea atât de mult, încât azi nu cred că este pur şi simplu plauzibil ca virusul să fi fost introdus altfel decât prin comerţul cu animale în piaţa din Wuhan”, a declarat el marţi, la publicarea studiilor, într-o conferinţă de presă.

”Am respins, oare, teoria scăpări din laborator? Nu. Vom putea s-o facem într-o bună zi? Nu. Dar cred că este important să înţelegem că există scenarii posibile, iar altele probabile. Şi că posibilul nu înseamnă întotdeauna probabil”, a declarat un co-autor al acestor studii, Kristian Andersen de la Institutul de cercetare Scripps.

Primul studiu a analizat locurile de reşedinţă ale primelor 155 de cazuri identificate în decembrie 2019. Cercetătorii au arătat că aceste cazuri se concentrau în jurul pieţei din Wuhan, spre deosebire de cele înregistrate în lunile următoare, care coincid cu cartiere dens populate şi arată răspândirea virusului.

Între cazurile studiate, pesoanele care nu au legături directe cu piaţa locuiau mai aproape de aceasta decât cele care munceau acolo sau s-au dus acolo, atunci, de curând. Acest lucru indică faptul că ele au fost infectate din cauza apropierii de acest loc.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, eşantioane prelevate din piaţă în ianuarie 2020, de exemplu de pe o cuşcă sau cărucioare. Analizele arată că eşantioanele pozitive SARS-CoV-2 erau concentrate în sud-vestul pieţei, ecat acolo unde se vindeau animale vii - câini vii, o specie de bursuc, vulpi, între altele.

Animalul care a fost intermediarul între lilieci, purtători ai virusului, şi om nu a fost identificat.

MINIMALIZAREA RISCURILOR VIITOARE

Al doilea studiu are la bază analiza genomului virusului care a infecatt aceste prime cazuri. El conchide că două linii ale virusului, A şi B, existau până în februarie 2020. Iar aceste două linii au rezultat probabil din două evenimente separate de transmitere la om, ambele în piaţa din Wuhan.

Studii precedente au sugeratcă linia B a evoluat din linia A.

Cercetătorii subliniază că este important, pe viitor, să se înţeleagă de unde provin animalele vândute în piaţa din Wuhan, în vederea minimalizării riscurilor viitoare.

Zone de umbră există în continuare, însă cercetătorii au subliniat că informaţiile disponibile despre începutul acestei pandemii sunt, în realitate, foarte detaliate.

”Există acest sentment general că nu există nicio informaţie care să poată să ne spună ceva despre originea pandemiei covid-19”, a declarat Kristian Andersen.

”Este pur şi simplu fals”, a subliniat el.

China a fost acuzată cu regularitate de faptul că ascunde informaţii sau că nu a cooperat deplin în anchete internaţionale.

Or a înţelege cum a început această pandemie este crucial în vederea împiedicării unor viitoare evenimente asemănătoare şi salvării a milioane de vieţi.

”Pandemiile nu cer să desemnăm un vinovat, dar cer să le înţelegem”, a conchis Kristian Andersen.

