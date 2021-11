STUDIU LANCET: un antidepresiv SCADE riscul de spitalizare la infectații cu coronavirus

Un antidepresiv ieftin folosit pentru tratarea tulburării obsesiv-comulsive ajută la scăderea probabilităţii ca pacienţii cu COVID-19 cu risc ridicat să necesite spitalizare sau observaţie medicală prelungită, sugerează un studiu clinic amplu publicat în The Lancet, conform Business Insider.

Medicamentul, fluvoxamina, a fost prescris pentru a trata tulburările obsesiv compulsive timp de aproape 30 de ani, dar cercetătorii au început să-l analizeze cu mai multă atenţie la începutul pandemiei, pe baza capacităţii sale de a reduce inflamaţia, cu speranţa ca ar putea ameliora răspunsul violent al organismului la infecţie, scrie Mediafax.

Rezultatele studiului, care au fost publicate miercuri de un grup de cercetători din Canada, SUA şi Brazilia, ar putea oferi medicamentului o nouă întrebuinţare. Fluvoxamina costa aproximativ 4 dolari, fiind un remediu accesibil pentru ţările mai puţin bogate. Dr. David Boulware, un om de ştiinţă în boli infecţioase de la Universitatea din Minnesota, a declarat pentru The New York Times că fluvoxamina „nu este un medicament nou, deosebit de scump”. Studiul, care a fost publicat în The Lancet Global Health, a urmărit aproape 1.500 de pacienţi cu COVID din Brazilia cărora li s-a administrat fie fluvoxamină, fie un placebo. Cercetătorii au descoperit că medicamentul a redus ratele de spitalizare sau de observare medicală pe termen lung cu o treime.

Oamenii de ştiinţă din afară au remarcat că rămân întrebări cu privire la doza corectă, deoarece unii pacienţi au avut dificultăţi în tolerarea medicamentului şi au încetat să-l mai ia, a raportat The Times. Dar printre pacienţii care şi-au terminat tratamentul, medicamentul a redus nevoia de spitalizare cu două treimi. Fluvoxamina a redus, de asemenea, şansele de deces cauzate de COVID. Nu se cunoaşte efectul medicamentului asupra persoanelor vaccinate, întrucât majoritatea pacienţilor trataţi cu fluvoxamină nu au fost vaccinaţi.