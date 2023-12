Studiu: Până în 2025, consumul de energie al centrelor de date va contribui la 3,2% din totalul emisiilor de carbon

Cel mai recent studiu al Crosspoint Real Estate, Romania Data Centers, analizează atât atuurile cât și punctele slabe ale României ca potențială destinație pentru operatorii de centre de date.

Așa cum secolul XX a marcat o nouă eră în evoluția umanității prin revoluția industrială, secolul XXI este, fără îndoială, unul în care tehnologia ne remodelează atât societatea, cât și experiențele de zi cu zi.

În urmă cu 23 de ani, în momentul exploziei bulei dotcom, doar 7% din populația globală avea acces la internet. În prezent, peste 5 miliarde de persoane sunt conectate la internet și 100 zettabyți de informații sunt generați anual.

În consecință, această creștere exponențială a dat naștere unei dezvoltări direct proporționale a industriei centrelor de date.

O piață de 175 miliarde de dolari, estimată să își tripleze valoarea în următorii 5 ani, industria centrelor de date a atins peste 8.000 de unități operaționale la nivel global în 2023.

Acest tip de activ alternativ atrage din ce în ce mai mulți investitori: fondul de investiții Blackstone, unul din cei mai mari proprietari de active imobiliare din lume, și-a declarat anul acesta intenția de a vinde o parte substanțială a portofoliului său pentru a își asigura o rezervă de lichidități în scopul construirii de centre de date, alocând 8 miliarde de dolari pentru dezvoltarea de centre de date de mari dimensiuni (hyperscale) pentru o serie de companii importante din industria Tech.

În ultimii ani, criza energetică rezultată în urma conflictului dintre Rusia și Ucraina, nevoia operatorilor de a reduce costurile, dar, mai ales, amenințarea iminentă a schimbărilor climatice, au intensificat nevoia de a face o tranziție către dezvoltarea unor centre de date sustenabile.

Proiecțiile actuale indică faptul că, până în 2025, consumul de energie al centrelor de date va contribui la 3,2% din totalul emisiilor de carbon, acestea fiind responsabile de consumul a până la 20% din energia electrică produsă la nivel mondial.

Presiunea reglementării industriei, impunerea standardelor ESG, nevoia de eficientizare a operațiunilor și creșterea costurilor de dezvoltare determină operatorii de centre de date să se extindă în zone de pe glob neexplorate până acum.

Pe lângă o privire de ansamblu a situației curente a industriei în România, studiul Crosspoint analizează o serie de indicatori esențiali dezvoltării centrelor de date: infrastructura de internet și tehnologie, resursele naturale și energia, evoluția demografică, nivelul de calificare și disponibilitatea resurselor umane, gradul de securitate și riscul prezentat de dezastrele naturale.

“Am adaptat la piața românească un sistem de scoring inclus în raportul European Data Centres al partenerilor nostri de la Savills și ne bucurăm să prezentăm rezultatele primului studiu din România realizat de o companie de real estate pe piața de data centers.

Am analizat în detaliu fiecare indicator inclus în acest scoring și am adăugat noi informații pentru a oferi o imagine completă și cât mai obiectivă, detaliind atât atuurile cât și punctele slabe ale României ca destinație pentru operatorii de centre de date.”, explică Ilinca Timofte, head of research, Crosspoint Real Estate.

Piața românească a centrelor de date este încă la început de drum

Conform studiului Crosspoint, în prezent există pe piața românească 30 de centre de date localizate în București, Craiova, Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara.

Pe cap de locuitor, capacitatea centrelor de date din România este de doar 3,2W, mult sub media țărilor nordice, care se află în topul clasamentului cu 22,6 W, dar și sub media Europei Centrale și de Est, unde capacitatea este de 4,5W.

Centrele de date din România au însă avantajul de a avea unul dintre cei mai scăzuți coeficienți de eficiență a utilizării energiei electrice (Power Usage Effectiveness sau PUE), estimat la 1,37, mult sub media europeană și foarte aproape de cel înregistrat de țările nordice.

“Pe lângă acest aspect fundamental, România deține o serie de resurse cruciale pentru dezvoltarea industriei centrelor de date, de la asigurarea unei operări sustenabile a unui astfel de business, la accesul la resurse umane calificate și diverse, și poate deveni o locație-țintă pentru jucătorii de pe această piață în perioada următoare.”, adaugă Timofte.