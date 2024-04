SUA doboară dronele iraniene care vizează Israelul / Biden face o promisiune fermă

"În concordanţă cu angajamentul nostru neclintit faţă de securitatea Israelului, forţele americane din regiune continuă să doboare drone lansate de Iran şi care vizează Israelul", a spus oficialul, sub rezerva anonimatului.

"Forţele noastre rămân poziţionate pentru a oferi sprijin defensiv suplimentar şi pentru a proteja forţele americane care operează în regiune", a indicat sursa citată.

Preşedintele american Joe Biden a asigurat sâmbătă Israelul de sprijinul său "neclintit" în faţa atacului Iranului.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx