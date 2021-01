Subalternii Liei Olguța Vasilescu NU vor să se vaccineze: Mai puţin de jumătate dintre angajaţii Primăriei Craiova şi doar 5 consilieri locali s-au înscris

Mai puţin de o jumătate dintre angajaţii Primăriei Craiova şi cinci din cei 27 de consilieri locali au optat să se vaccineze împotriva COVID-19.

Potrivit viceprimarului Craiovei, Daniela Barbu, 246 de persoane care lucrează în cadrul primăriei din cele 613 au transmis instituţiei solicitări pentru a fi programate în cea de-a II-a etapă de vaccinare, în care sunt eligibili, scrie agerpres.ro.

Consilierul local PNL, Flavius Sirop, şi-a exprimat, joi, în cadrul şedinţei CL Craiova, nemulţumirea în legătură cu gestionarea acţiunii pentru vaccinarea personalului, afirmând că aceasta nu s-a derulat corespunzător.

"În urmă cu aproximativ două săptămâni şi noi, consilierii locali, am primit telefoane pentru cine vrea să se înscrie în această campanie. Personal, mi-am dat acordul şi m-am înscris, după care am văzut că nu se întâmplă nimic. Abia ieri, după ce, din nou, am sunat şi ne-am interesat, am primit o hârtie în acest sens, pe care să o semnăm. Problema este nu neapărat referitoare la noi, cei 27 de consilieri locali, dar dacă aşa s-au mişcat lucrurile şi cu tot aparatul primăriei, cred că avem o problemă de gestionare a acestei situaţii sau nu am tratat-o cu suficientă seriozitate", a spus Sirop.

Viceprimarul Daniela Barbu a explicat că tot personalul a fost înştiinţat, inclusiv aleşii locali, cu privire la vaccinare, însă strategia de imunizare a fost modificată.

"În data de 20 ianuarie a fost modificată strategia de vaccinare şi joi a apărut în Monitorul Oficial. Am transmis solicitări către toate direcţiile şi serviciile din aparatul de specialitate al primarului, inclusiv grupurilor de consilieri. Până acum au fost completate 246 de solicitări din partea salariaţilor şi cinci de la consilieri, iar în cursul acestei zile sunt încărcate în sistem", a declarat Daniela Barbu.

Conform organigramei Primăriei Municipiului Craiova, există 613 posturi, dintre care trei sunt de demnitate publică, al primarului şi ale celor doi viceprimari.