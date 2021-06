Suntem fericiţi pentru jocul pe care l-am făcut împotriva Angliei, spune Florin Niță

Portarul echipei naţionale a României, Florin Niţă, a declarat, duminică seara, că el şi colegii lui sunt fericiţi pentru jocul făcut în amicalul din deplasare cu Anglia, chiar dacă au pierdut cu 0-1, potrivit Agerpres.

"Am avut foarte multe ocazii, dar nu am reuşit să înscriem. Suntem fericiţi pentru jocul pe care l-am făcut. Cu siguranţă puteam face un meci mai bun dacă înscriam în prima repriză prin Sorescu. Dacă luăm post pe post, vedem că Anglia este net superioară, dar chiar şi aşa am reuşit să facem un joc bun şi ne-am ridicat peste aşteptările lor", a spus Niţă la postul Pro X.

Acesta a menţionat că la cel de-al doilea penalty al Angliei, pe care l-a apărat, şi-a făcut doar treaba de portar. "Nu contează cine a bătut şi cum a bătut acel penalty (n.r. - al doilea al Angliei, ratat de Henderson), eu doar mi-am făcut treaba şi nimic mai mult", a explicat el.

Niţă a menţionat că nu vrea să se gândească la seria de patru înfrângeri a României. "Hai să nu ne mai gândim la înfrângeri, să luăm lucrurile pozitive din acest meci. Să fim mai buni şi să nu ne mai gândim la lucrurile acestea negative. Eu sunt pozitiv şi cred că putem face o figură frumoasă la următoarele meciuri din preliminarii. Dacă vom juca precum în seara asta, atunci vom avea rezultate foarte bune", a precizat Florin Niţă.

Selecţionata de fotbal a Angliei a învins naţionala României cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Stadionul Riverside din Middlesbrough, într-un meci amical.

Anglia a câştigat ultimul său meci de verificare dinaintea debutului la EURO 2020 prin golul marcat de Marcus Rashford (68 - penalty).

România nu mai pierduse în faţa Angliei de la Cupa Mondială din 1970.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a ajuns la patru înfrângeri consecutive, două oficiale (0-1 cu Germania, 2-3 cu Armenia, ambele în preliminariile Cupei Mondiale din 2022) şi două amicale (0-2 cu Georgia şi 0-1 cu Anglia).

La EURO 2020, Anglia face parte din Grupa D, alături de Croaţia, Cehia şi Scoţia, urmând să debuteze în data de 13 iunie, pe Wembley, contra vicecampioanei mondiale Croaţia.