VIDEO Tancul T-90M, mândria infanteriei rusești, a fost distrus în Ucraina: Un singur exemplar costă peste 4,5 milioane de dolari

Cel puţin unu dintre cele mai moderne tancuri ruseşti, T-90M, care costă cel puțin 4,5 milioane de dolari, a fost distrus în războiul din Ucraina, iar conflictul afectează unele dintre cele mai capabile unităţi şi avansate capacităţi ale Rusiei, necesitând timp şi cheltuieli considerabile pentru a-şi reconstitui forţele armate, potrivit ultimului raport zilnic al Ministerului britanic al Apărării.

”Cel puţin un T-90M, cel mai modern tanc din Rusia, a fost distrus în lupte. T-90M a fost introdus în 2016 şi include armură îmbunătăţită, o armă optimizată şi sisteme de navigaţie prin satelit consolidate”, susţine comunicatul Ministerului britanic al Apărării.

”Aproximativ 100 de tancuri de tip T-90M sunt în prezent în serviciu printre unităţile cele mai bine echipate ale Rusiei, inclusiv cele care luptă în Ucraina”, a subliniat ministerul britanic.

”Blindajul consolidat al sistemului, conceput pentru a contracara armamentul antitanc, rămâne vulnerabil dacă nu este susţinut de alte elemente de forţă”, se mai precizează în comunicat.

”Conflictul din Ucraina afectează unele dintre cele mai capabile unităţi şi cele mai avansate capacităţi ale Rusiei. Rusia va necesita timp şi cheltuieli considerabile pentru a-şi reconstitui forţele armate în urma acestui conflict”, se mai menţionează în comunicat.

”Va fi deosebit de dificil să fie înlocuite echipamentele modernizate şi avansate din cauza sancţiunilor care restricţionează accesul Rusiei la componentele microelectronice critice”, se mai arată în comunicat.

A T-90M "Proryv" tank was destroyed in Staryi Saltiv, #Kharkiv region. It is considered to be the most modern tank in #Russia. pic.twitter.com/MLnOU1pzNa