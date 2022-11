Tablete şi table interactive pentru peste 12.000 de elevi prahoveni din mediul rural, prin fonduri UE

Peste 12.000 de elevi din 64 de şcoli din mediul rural vor beneficia de tablete şi table interactive în cadrul unui proiect derulat de Consiliul Judeţean (CJ) Prahova şi finanţat din fonduri europene, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat transmis, marţi, de CJ Prahova, 64 de şcoli din mediul rural, în care învaţă peste 12.000 de elevi, vor intra în posesia unor dispozitive de ultimă generaţie, cu acces la internet.

Astfel, şcolile menţionate vor fi dotate cu 12.024 de tablete cu acces la internet şi cu o soluţie de control şi monitorizare a dispozitivului, 651 de tablete grafice pentru cadrele didactice, 714 camere web, 734 de laptopuri pentru predare online, 372 de calculatoare all in one, 372 table interactive, 372 de videoproiectoare şi ecrane de proiecţie.

Proiectul derulat de Consiliul Judeţean Prahova este finanţat din fonduri europene - prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, valoarea totală a acestuia fiind de 24.292.243,71 lei.

"Am depus eforturi mari ca să putem accesa acest program şi mă bucur că am intrat în faza în care să putem transmitem aceste device-uri elevilor şi şcolilor. (...) Programul face parte din efortul nostru de a reduce diferenţele dintre şcolile din mediul rural şi cel urban. Împreună cu alte măsuri pe care le implementăm pentru crearea unui mediu cât mai prietenos pentru copii, cum ar fi programul 'masă caldă', sperăm să le oferim elevilor din mediul rural şanse egale cu cei care învaţă în oraşe", a declarat preşedintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, citat în comunicatul menţionat.