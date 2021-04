Tanczos Barna: 'Obiectivul nostru este creşterea suprafeţei forestiere din România, în special în zonele vulnerabile la schimbările climatice'

Obiectivul nostru este creşterea suprafeţei forestiere din România, în special în acele zone vulnerabile la schimbările climatice, de exemplu în partea de sud a ţării, unde deşertificarea reprezintă o ameninţare majoră, a afirmat miercuri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna.

Demnitarul participă la Conferinţa Ministerială Forest Europe, organizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Republica Slovacia, întâlnire care se desfăşoară în format virtual, informează Ministerul Mediului pe pagina sa de Facebook, potrivit agerpres.ro.

"România susţine procesul Forest Europe, ca parte a eforturilor europene şi globale de adaptare şi reducere a impactului schimbărilor climatice. Am înţeles că natura ne-a dat lecţii importante! Este bine cunoscut faptul că pădurile joacă un rol cheie şi în sechestrarea carbonului. Astfel, obiectivul nostru este creşterea suprafeţei forestiere din România, în special în acele zone vulnerabile la schimbările climatice, de exemplu în partea de sud a ţării, unde deşertificarea reprezintă o ameninţare majoră. S-au făcut paşi semnificativi în ultimele două decenii, mii de soluri nisipoase fiind împădurite. Plănuim să continuăm această iniţiativă şi să stabilim o adevărată barieră verde pentru a opri răspândirea deşertificării", a spus ministrul Mediului în cadrul intervenţiei sale.

Acesta a subliniat, totodată, importanţa colaborării internaţionale în acest domeniu.

"Suntem interesaţi să împărtăşim cele mai bune practici şi cunoştinţe, deoarece credem că împreună suntem mai puternici în lupta împotriva schimbărilor climatice! Cooperarea transfrontalieră şi intersectorială este obligatorie! Cred cu tărie că Declaraţia ministerială ŤViitorul pe care îl dorim: pădurile de care avem nevoieť şi Rezoluţia ministerială privind adaptarea pădurilor paneuropene la schimbările climatice reprezintă pietre de temelie importante pentru ca viitoarele acţiuni forestiere să se desfăşoare la nivel multilateral", a adăugat Barna Tanczos.

România are statut de stat semnatar Forest Europe.

În cadrul procesului Forest Europe, managementul durabil al pădurilor la nivel paneuropean se realizează prin intermediul Conferinţelor Ministeriale privind protecţia pădurilor din Europa, în cadrul cărora se adoptă deciziile ministeriale.

La aceste conferinţe participă peste 40 de state europene, membre ale Consiliului Europei, care au în vedere o viziune comună la nivelul Forest Europe şi care dezvoltă strategii comune menite să protejeze şi să asigure un management durabil al pădurilor. În marja acestui proces se iau decizii cu privire la aspectele relevante din punct de vedere politic şi social, cu privire la păduri şi silvicultură.

Principalul rezultat al celei de-a 8-a Conferinţe Ministeriale Forest Europe va fi reprezentat de semnarea Declaraţiei Ministeriale "The Future We Want: The Forests We Need" şi a Rezoluţiei Ministeriale privind adaptarea pădurilor pan-europene la schimbările climatice.

Aceste documente au fost negociate şi adoptate pe parcursul anului 2020 în cadrul reuniunilor la nivel de experţi, la care au participat reprezentanţi din toate statele semnatare Forest Europe, fiind aprobate ulterior prin procedură tacită. Angajamentele incluse în cadrul acestor documente sunt în linie cu iniţiativele globale existente în alte sectoare, cum ar fi managementul silvic, schimbările climatice, biodiversitatea, seceta şi deşertificarea, respectiv obiectivele Pactului Ecologic European.

Prin participarea la această reuniune, România, în calitate de stat semnatar Forest Europe şi Stat Membru al Uniunii Europene, îşi reafirmă angajamentul politic pentru protejarea şi managementul durabil al pădurilor din Europa, ţinând seama de faptul că, în prezent, schimbările climatice şi pierderea biodiversităţii reprezintă probleme pe agenda europeană şi internaţională, iar impactul lor este la un nivel fără precedent.