Teatru, dans şi performance cât şi 5 ateliere practice se regăsesc la festivalul de arte performative Caleido

Cea de-a patra ediţie a festivalului multicultural de arte performative Caleido, eveniment care descoperă şi promovează diversitatea culturală şi etnică, va avea loc în perioada 21 - 25 mai, în format hibrid, cu ateliere la un teatru din Bucureşti şi reprezentaţii transmise online.

În programul festivalului se regăsesc spectacole, care vor fi transmise online, gratuit, şi cinci ateliere practice, care vor avea loc la un teatru.

„Contemporary Hip-Hop Fusion”, susţinut de Răzvan Rotaru (actor, dansator, păpuşar, performer), „Inteligenţa corpului în mişcare”, susţinut de Cristina Lilienfeld (coregrafă şi dansatoare), „Your Body is a Battleground”, o iniţiativă a performerilor Cristina Regina şi Paul Dunca/ Paula Dunker, alături de „Singing Bodies/ corp şi voce în spaţiu” (Alexandra Bălăşoiu şi Denis Bolborea) şi „Improvizaţie” (Matei Lucaci-Grunberg) sunt cele cinci ateliere prin intermediul cărora participanţii pot experimenta direct modalităţi de exprimare corporală, de a scrie texte, de a improviza ori de a-şi folosi creativ vocea şi corpul.

Cele 20 producţii independente de teatru, dans şi performance vorbesc despre subiecte actuale din societatea românească şi atrag atenţia asupra impactului stereotipurilor, a importanţei cunoaşterii celorlalţi, empatiei şi implicării sociale, contribuind la construcţia unor discursuri axate pe diversitatea etnică şi culturală.

Spectacolele pot fi accesate online, gratuit, între 21 şi 25 mai, pe pagina de Vimeo a festivalului.

În program sunt incluse „Bambina, regina florilor” (regia: Mihai Lukacs), primul spectacol despre tradiţiile romilor boldeni, ce o are în prim plan pe celebra florăreasa Bambina; „Infinit pozitiv” (regia: Alex Fifea), care analizează poveştile de viaţă a şase personaje din România infectate cu HIV; „Singurătatea pietrelor” (regia: Norbert Boda), ce aduce în prim plan perspectiva unui copil ce trăieşte mental într-un univers paralel; „Domeniul luptei” (text şi regie: Catinca Drăgănescu), care urmăreşte povestea unui tânăr asiatic aflat ȋn căutarea soluţiei pentru o viaţă mai bună ȋn Europa; „Neverland” (concept: Iulia Rugină, Ioana Flora), o privire în intimitatea unei femei, ce îi scoate la iveală traseul emoţional pe parcursul vieţii, vulnerabilitatea, fricile şi iubirile; „Limite” (regia: Radu Apostol), un one-woman show comic şi acid despre şcoala românească.

„American Gypsy”, „Daughters”, „Reverse Discourse” şi „Singing Bodies' Trilogy” completează lineup-ul.

Producţiile Caleido realizate în 2020 şi care vor fi prezentate în premieră la cea de-a patra ediţie a festivalului sunt: „Domnişoara Iulia” (despre mersul pe sfoară fără plasă de siguranţă); „Libretto Impostura” (regia: Matei Lucaci-Grünberg) - o comedie tristă, în care membrii trupei îşi propun să dezbată impostura; „Bildungswoman” (regia: Elena Morar, open call Caleido 2020) - un performance transdisciplinar care aduce împreună generaţii diferite de femei; „APR [Adoraţie Performance-ului Radical]” (cu/ de: Irina Milan, Paul Dunca/ Paula Dunker, Waana Neagu, Raj Alexandru/ Ramya, Alex Bălă şi Octavian - carte blanche oferit de Caleido 2020) - un tribut adus corpurilor neconforme care prin rezistenţa dansului au clădit cultura ballroom şi scena prezentului.

Acestora li se adaugă alte trei producţii Caleido realizate în 2019: „Aleea stereotipurilor” (coordonatori: Ionuţ Oprea, Mădălina Dorobanţu), în interpretarea trupei Playhood, care mixează elemente din poetry-slam, hip-hop şi dans contemporan pentru a descrie diferite forme de discriminare născute din stereotipuri, „Magic is a condition that kills people in all kinds of performative hazards”, care vorbeşte despre colaborare, provocări artistice sau funcţia publicului într-un spectacol, şi „Pelicanul” (regia: Florin Liţă), o poveste despre iertare şi relaţia disfuncţională mamă-copii.

Cele două spectacolele invitate în festival, selectate în urma apelului lansat în vara anului 2020, sunt: „Uitasem”, un show inspirat din povestea reală a unui băiat din Galaţi care a fost izolat de mama sa într-un garaj şi crescut să creadă că este reîncarnarea lui Iisus Hristos, şi „Pe ei!”, cu mărturii ale celor care au reuşit să supravieţuiască Experimentului Piteşti.

Spectacolele vor beneficia de discuţii online dedicate, care vor fi disponibile pe caleido.ro, unde poate fi consultat şi programul.

Caleido este organizat de Fundaţia Amfiteatru, care face parte din proiectul DIALOG (Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth), finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, conform news.ro.