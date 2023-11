Tentativă de lovitură de stat! Lupte violente în capitala Guineei / Video

Sunt momente tensionate în Conakry, capitala Guineei. Focuri intense de arme automate au putut fi auzite in Capitala Conacry. Se vorbeste despre o tentativa de stat a unui fost lider militar.

Locuitorii spun că au auzit focuri de armă la primele ore ale zilei de sâmbătă. Presa locală raportează o prezență puternică de securitate în centrul orașului. Nu există deocamdată reacții din partea autorităților.

Alte informații vorbesc despre un raid al unui grup armat la o închisoare pentru eliberarea fostului lider al juntei, Moussa Dadis Camara.

#Guinea coup - gunfire and military on the streets of the capital Conakry as reports of a raid by armed group on prison to free ex junta leader Moussa Dadis Camara pic.twitter.com/YsVAEEc8Hv