Teodorovici: Vine amnistia fiscală!

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți seară, la TVR 1, că Guvernul vrea să adopte în luna aprilie „amnistia fiscală”.

Citește și: Teodorovici: Taxa pe lăcomie se schimbă în stimulentul pentru hărnicie

„Vine amnistia fiscala. In curand. Cei care ne urmaresc sa nu creada ca pot sa nu plateasca la stat ca vor scapa. Va fi pentru companii. Aceasta propunere va fi foarte bine primita de mediul de afaceri. In aprilie vrem sa o aprobam in Guvern (...) nu vor fi luate decizii fara consultarea cu mediul de afaceri”, a spus Teodorovici.

Proiectul este pregătit încă de anul trecut în Guvern.

Primele intenții ale cabinetului Dăncilă au fost ca de amnistia fiscală să beneficieze companiile de stat şi private care nu au intrat în insolvenţă, cărora nu le vor fi şterse datoriile, ci doar eşalonate, fără dobânzi sau penalităţi.

Ce spunea Teodorovici anul trecut: