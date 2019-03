Teodorovici: Taxa pe lăcomie se schimbă în stimulentul pentru hărnicie

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți seară, la TVR 1, că a agreat cu băncile să se schimbe „taxa pe lăcomie” în „stimulentul pentru hărnicie”.

Întrebat cum anume se va modifica OUG 114, ministrul a răspuns: „Partea de banci, maine cred ca vom avea discutia la Finante cu reprezentanti ai sistemului bancar, am discutat cu BRN, maine eu cred ca inchidem subiectul. Se schimba taxa pe lacomie in stimulentul pentru harnicie. Banca sa isi asuma ca va finanta economia reala. Impozitul se poate duce catre zero pana la final de an daca demonstreaza ca au finantat. Noi am pus zero (la incasari, n.r.)”.

