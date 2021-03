'The Face of God': Este responsabilitatea fiecăruia să contribuie la păstrarea Creației lui Dumnezeu

Filmul The Face of God („Chipul lui Dumnezeu”), un documentar realizat de preotul ortodox canadian Kaleeg Hainsworth, prezintă o reflecție creștin ortodoxă cu privire la problemele de mediu, potrivit Basilica.ro.

Pelicula prezintă opinii ale clerului și mirenilor, ale savanților și teologilor, referitoare la ecologie și relația omului credincios cu lumea înconjurătoare. Titlul este inspirat de cuvintele Sf. Ioan Damaschinul, care spunea că tot Cosmosul este o icoană a chipului lui Dumnezeu.

Documentarul, produs de Frăția Ortodoxă a Schimbării la Față, beneficiază de o introducere făcută de Înaltpreasfinţitul Părinte Elpidofor, Arhiepiscopul Grec al Americii. Părintele John Chryssavgis, teologul care îl consiliază pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în probleme de mediu, este co-producător și narator.

Părintele John Chryssavgis a declarat: „Filmul descrie frumusețea și sfințenia mediului înconjurător, importanța și urgența îngrijirii Creației, precum și responsabilitatea fiecăruia de a contribui la păstrarea Creației lui Dumnezeu”.

Filmul se bazează pe îndelungata tradiție de implicare a Patriarhiei Ecumenice în conștientizarea societății cu privire la problemele de mediu. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu este cunoscut și ca „patriarhul verde”, iar filmul prezintă acest aspect al implicării Sanctității Sale în societate.

În 1989, Patriarhul Ecumenic Demetrios a publicat prima pastorală dedicată protejării mediului înconjurător, proclamând 1 Septembrie, prima zi din calendarul bisericesc, drept Ziua de Rugăciune pentru Protejarea Creației lui Dumnezeu. Așa a început Season of Creation, devenită sărbătoare ecumenică globală.

În 2007, Conferința Episcopilor Ortodocși Canonici din Cele Două Americi (SCOBA) a făcut publică o declarație referitoare la schimbările climatice.

„Acțiunea de a dărui înapoi lui Dumnezeu Creația, cu recunoștință și slavă, împlinește poruncile pe care El ni le-a dat în primele capitole ale Cărții Facerii. Aceste porunci sunt menite să ne călăuzească spre deplinătatea bunurilor spirituale și materiale de care avem nevoie. Dumnezeu ne spune să stăpânim pământul (Facerea 1, 28), ceea ce înseamnă să avem grijă de el așa cum ar avea Însuși Dumnezeu”, se afirmă în document.

„În originalul ebraic, cuvântul pentru «stăpânire» (radah) înseamnă a domni în locul Domnului. În Septuaginta, cuvântul grecesc folosit pentru «stăpânire deplină» (katakyrieuo) conține rădăcina kyrios, cuvântul folosit pentru Hristos ca Domn și Împărat al tuturor. Din aceasta rezultă că responsabilitatea noastră de ființe umane este să trăim după voia Lui și să conducem așa cum Însuși Domnul ar face-o.”

Frăția Ortodoxă a Schimbării la Față (Orthodox Fellowship of the Transfiguration) este o organizație panortodoxă care are ca obiectiv reflecția cu privire la mediu și deschisă pentru membri din toate bisericile ortodoxe canonice ale celor două Americi.

Autorii filmului își propun să îl promoveze în toate parohiile și misiunile ortodoxe din lume, pentru a încuraja dezvoltarea de grupuri de studiu și acțiune locală.