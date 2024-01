Thierry Henry afirmă că a fost în depresie de-a lungul carierei sale de fotbalist

Fostul mare fotbalist francez Thierry Henry, în prezent selecţioner al naţionalei de tineret a Franţei, a declarat, într-un interviu cu Steven Bartlett publicat luni dimineaţă pe YouTube, că a trecut printr-o lungă perioadă de depresie, potrivit news.ro.

"De-a lungul carierei mele, am fost în depresie. Pentru a înţelege asta, trebuie să mă duc la perioada în care eram copil. Când tatăl meu m-a ţinut în braţe, primul lucru pe care l-a spus a fost 'acest copil va fi un fotbalist incredibil'. El m-a modelat, a fost dur. Când aveam 13 ani, am jucat şi am câştigat un meci cu 6-0. Am marcat toate cele 6 goluri, dar... întotdeauna a contat ceea ce nu am făcut. Întotdeauna am avut frica şi impresia că alţi mă placi datorită fotbalului şi banilor mei, până în ziua în care prietenei mele şi copiilor mei au început să le pară rău de persoana care devenisem. Şi atunci, te simţi uman", a afirmat Henry,.

De-a lungul carierei sale, Henry a jucat la echipe precum AS Monaco, Juventus, Arsenal şi FC Barcelona.