Thrillerul de acţiune 'Sweet Girl', cu Jason Momoa și Isabela Merced, a fost lansat de Netflix

Thrillerul de acţiune „Sweet Girl”, regizat de Brian Andrew Mendoza şi lansat vineri de Netflix, îi are în rolurile principale pe Jason Momoa şi Isabela Merced, care sunt tată şi fiică în căutarea unor răspunsuri din partea unei companii farmaceutice responsabile de retragerea de pe piaţă a unui medicament care ar fi putut salva vieţile bolnavilor de cancer, potrivit news.ro.

Devotat familiei, Ray Cooper (Jason Momoa) promite să aducă în faţa justiţiei compania farmaceutică responsabilă de retragerea de pe piaţă a unui medicament care ar fi putut salva vieţi, chiar înainte ca iubita lui soţie (Adria Arjona) să moară de cancer.

Atunci când încercarea lui de a afla adevărul îi pune în pericol pe el şi fiica sa, Rachel (Isabela Merced), acţiunile lui Ray se transformă într-o misiune de răzbunare, menită să apere tot ce i-a mai rămas din familie.

Scenariul este scris de Gregg Hurwitz şi Philip Eisner.

„Eu şi Jason tocmai încheiaserăm ultimul sezon din «Frontier» pentru Netflix, iar Jeff Fierson şi partenerul său, Brad Peyton, ne-au adus scenariul pentru «Sweet Girl» şi ne-au propus să-l producem alături de ei, oferindu-i lui Jason rolul principal. Ne-a plăcut mult scenariul. Am început să căutăm regizori, dar ne-am izbit de câteva obstacole. Apoi, într-o zi, Jason mi-a spus direct: «Ce-ar fi să-l regizezi tu?»”, a povestit Mendoza, care este şi producător.

Regizorul speră că spectatorii vor „ţine minte câteva dintre temele pe care le acoperă filmul. Mi-ar plăcea enorm dacă lumea ar investiga practicile unora dintre companiile farmaceutice şi acest lucru ar provoca schimbări în domeniu”.

El a adăugat: „Lucrez de multă vreme cu Jason şi am văzut cât de importantă este familia pentru el. De asemenea, ştiam că are o latură emoţională, ca actor, pe care publicul nu a putut să o vadă până acum. M-am gândit că personajul Ray Cooper reprezintă o ocazie extraordinară de a ilustra o faţetă inedită a talentului său, o latură mai subtilă şi mai emoţională. Jason este un actor fenomenal. Aşadar, în conversaţiile pe care le-am avut, ne-am axat pe ideea de a construi o conexiune palpabilă între el şi familia sa de pe ecran. Amândoi am ştiut că începutul filmului era crucial, căci trebuia să creăm o bază solidă între el, Adria şi Isabela. Aici începe cu adevărat parcursul emoţionant al poveştii”.

În vârstă de 42 de ani, cu o carieră începută în urmă cu 23 de ani, Jason Momoa este cunoscut din filme precum „Conan the Barbarian”, „Justice League” şi „Aquaman”.

Este pentru prima dată când schimbă registrul şi se îndreaptă spre un rol dramatic. Despre filmul pe care l-a şi produs, Momoa a spus la o discuţie online cu mai mulţi jurnalişti că este „un vis devenit realitate”.

„Este filmul la care am lucrat cel mai uşor”, a afirmat el, referindu-se la faptul că cei mai mulţi din echipa cu care a colaborat, inclusiv regizorul, îi sunt prieteni.

Pe de altă parte, a fost, din punct de vedere al interpretării, cel mai dificil. „Nu am mai jucat un astfel de rol până acum. În general fac acţiune, e bine, dar să mă duc în zona aia... nu am experimentat o astfel de traumă. Aşa că a fost puţin înspăimântător, ceea ce e bine - te ţine în viaţă. Dar sunt foarte mândru şi încântat de rol, pentru care am pus tot sufletul, mai mult decât pentru oricare alt film”.

Momoa a explicat faptul că cel mai nou lungmetraj al lui abordează diverse teme şi, în plus, este prima dată când este tată într-un film.

Jason Momoa şi Isabela Merced

Pe actriţa Isabela Merced, pe care a ales-o să joace alături de el, o consideră „o forţă”.

„Cred cu adevărat că este 100% starul filmului. Este incredibil de talentată, este o persoană minunată şi s-a antrenat mult pentru a-şi face propriile scene de acţiune. Sunt foarte mândru de ea. Cred că va avea o carieră lungă şi frumoasă”, a spus el despre actriţa în vârstă de 20 de ani.

La prima lectură a scenariului, l-a impresionat rolul de protector al fiicei şi întorsătura pe care o ia povestea. „Nu mă aşteptam şi mi-a plăcut mult ideea de a fi un personaj puternic prin ceea ce laşi copiilor, toate valorile şi lucrurile pe care le faci, sfaturi pe care le dai”.

„Când am devenit tată, mi s-a schimbat viaţa pentru că efectiv a trebuit să învăţ să am grijă de mine. Înainte, nu am prea dat importanţă acestui aspect. După ce ai copii, efectiv ai pentru ce să trăieşti. Prin copii, am învăţat cele mai multe lucruri în viaţa asta. Chiar nu ştiu ce făceam înainte. După ce au apărut copiii, am simţit că viaţa mea de-abia începe”.

În documentarea lui pentru film, a aflat multe lucruri despre companiile farmaceutice, inclusiv poveşti „groaznice”. Este şi cazul celei prezentate în film.

„Toţi avem familii, avem apropiaţi care au trecut prin ceva groaznic. Când marile companii şi ceva de genul acesta ajung la tine, felul în care ne afectează... cred că e multă nedreptate. Poţi aştepta ca cineva să facă dreptate. Evident, nu se va termina bine. Este destul de oribil ce se întâmplă. Empatizezi cu alţi oameni, cu problemele prin care trec, dar nu poţi lua problema asta în propriile mâini. Sperăm să stârnim interesul oamenilor”.

Mai recent, Jason Momoa a putut fi văzut în „See”, serial dramatic disponibil pe Apple TV, în care interpretează personajul principal Baba Voss, căpetenia unor războinici care trăiesc în viitor, când toată omenirea şi-a pierdut simţul văzului şi s-a adaptat la noi moduri de supravieţuire. El va putea fi urmărit în lungmetrajul „Dune” al Warner Bros.

El a contribuit şi la succesul serialului „Urzeala Tronurilor” (HBO), premiat cu Emmy, interpretându-l pe Khal Drogo, lordul războinic al poporului Dothraki. Momoa a mai apărut şi în „The Bad Batch” şi a contribuit la realizarea filmului Drumul spre Paloma, colaborând la scenariu şi producţie, semnând regia şi interpretând rolul principal al acestui thriller de călătorie, bazat pe personaje, filmat în sud-vestul Americii.