Tradiția Babelelor de martie: Ce înseamnă și cum se alege în funcție de anul nașterii

Prima zi de primăvară aduce vestirei Babei Dochia, care ne va arată cum ne va merge pe tot parcursul anului. Iată ce zic vechile tradiții despre această zi.

1 martie este prima zi de primăvară și tradiția spune că zilele Babei ne arată cum ne va merge pe tot parcursul anului. Există obiceiul ca între 1 și 9 martie fiecare om să-și aleagă câte o zi, adică o „babă”, care îi va arăta cum va fi anul în curs pentru el, în funcție de vreme.

De unde a pornit superstiția?

Primele zile de martie mereu schimbătoare sunt ale babelor. Bunicii noștri știau că primele zile din această lună sunt fie prea friguroase, fie prea calde. Ei le-au numit aceste zile cu vreme schimbătoare, zilele babelor.

De unde vine acest obicei? Etnografii spun că mitul „babelor” este unul din cele mai importante mituri românești, cel al Babei Dochia. Există credința că Baba Dochia și-a luat numele de la Sfânta Muceniță Evdochia, sărbătorită de Biserică pe 1 martie. Dacă ținem seama că în străvechiul calendar roman anul începea pe 1 martie, Baba Dochia apare ca întruchiparea anului vechi, care este pe sfârșite și trebuie să moară.

Moartea Dochiei în ziua de 9 martie se consideră hotar între anotimpul friguros și cel cald. Astfel, perioada cuprinsă între 1 și 9 martie reprezintă intervalul de timp în care Dochia își împlinește destinul urcând muntele, împreună cu turma sa de oi, pentru a muri înspre renaștere. Aspectul instabil al vremii din această perioadă este considerat a se datora caracterului capricios al Babei Dochia.

Legendele despre Baba Dochia sunt numeroase. Una dintre ele o înfățișează ca o babă ce avea o noră, pe care o necăjea ori de câte ori îi ieșea ocazia. Odată, la 1 martie, o trimite să spele lâna, dar nu oricum, ci din neagra să o facă albă. Pe noră o ajută un înger. Îi dă o floare albă și îi spune să spele lâna cu ea.

Baba Dochia decide să plece cu oile la munte, fiind convinsă că venise primăvara pentru că și-a văzut noră cu floarea în mână. Ea își pune 9 cojoace de blană și urcă cu oile la munte. Acolo este fie prea cald, fie prea frig, plouă și i se udă cojoacele. Se dezbracă rând pe rând de cojoace, iar când rămâne în cămașă, vine gerul și o îngheață. Dumnezeu a transformat-o în stâncă, împreună cu oile, să rămână amintire.

Cum să calculezi Babele

O metodă spune că alegi la întâmplare o zi între 1 și 9 martie. O altă tradiție relevă că baba e ziua ta de naștere: dacă ești născut între 1 și 9 ale oricărei luni atunci și baba va fi în ziua respectivă.

De exemplu, dacă ești născut pe data de 6 decembrie, baba va fi pe 6 martie. Iar dacă data nașterii este formată din două cifre, spre exemplu data de naștere 21, atunci cifrele se adună. Așadar, baba va fi pe data de 3 martie.

Ce semnificație are fiecare babă?

Pentru că primele zile ale lunii martie au prezentat întotdeauna o instabilitate atmosferică crescută, asocierea fiecărei femei cu una dintre cele nouă zile era percepută înainte ca o responsabilizare și o metodă de educare spre autocontrol și conștientizare a propriilor îndatoriri în cadrul familiei.

Fiecare dintre cele nouă zile, în funcție de vremea pe care o aducea, dezvăluia caracterul, calitățile și defectele fiecărei femei în parte. Însă, dincolo de acest joc ce face parte din perioada sărbătorilor cu dată fixă, 1-9 martie – Babele, simbolizate de Baba Dochia, nu reprezintă altceva decât ultima luptă care se dă între iarnă și primăvară. După moartea ei, zilele încep să crească, iar vremea frumoasă triumfă.

Semnificația babei tale:

1. Baba ta anunță un an incert, plin de neprevăzut. Baba vine cu o serie de dușmani de care trebuie să te temi.

2. Baba ta îți anunță un an fără griji și sănătate. Bucură-te de baba ta.

3. Baba ta este o babă care ascunde un mister. Un secret al acestui an îți va putea schimba viața în bine pentru totdeauna. Merită să joci la Loto în acest an.

4. Baba ta este o babă cu puteri magice. Anul se anunță interesant din toate punctele de vedere. Succes, dar ai grijă. Poate fi cu două tăișuri.

5. Baba ta este o babă care aduce din trecut niște ocazii pe care le credeai pierdute. Acum e timpul să profiți de ele – ocaziile nu vor mai reveni.

6. Baba ta este o babă fericită și fără nicio grijă. An de petreceri și veselie așadar.

7. Baba ta este blândă și are grijă de tine în acest an, dar trebuie să ai grijă de sănătatea ta.

8. Baba îți aduce un an frumos și plin de realizări. Nu-i așa că îți doreai un astfel de an? Ei, iată că a venit și un astfel de an.

9. Baba aceasta este o babă cu puteri vechi… și uitate. În plus, baba aceasta este o babă care te anunță că peste 99 de zile vei fi fericită.