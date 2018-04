TRAGEDIE în lumea presei: Opt jurnalişti, inclusiv de la BBC şi AFP, ucişi de un terorist în timp ce vizitau zona unui atentat

Nu mai puţin de opt jurnalişti au fost ucişi luni în dublul atentat sinucigaş ce a lovit capitala afgană Kabul. Jurnaliştii, corespondenţi ai unor publicaţii de prestigiu, au fost ucişi într-o a doua explozie, după ce veniseră să vadă scena primului atentat.

O primă explozie a avut loc luni dimineaţă într-o zonă din apropierea sediului serviciilor de informaţii afgane (NDS). Shah Marai, fotograf şef al biroului AFP din Kabul, se afla la faţa locului şi a fost ucis de o a doua explozie la scurt timp după aceea.Şeful serviciului foto AFP din Kabul, Shah Marai, a fost ucis în al doilea atentat comis de un kamikaze ce mergea pe jos şi s-a aruncat în aer în mijlocul reporterilor. AFP a anunţat că alţi jurnalişti ucişi erau de la TOLOnews, 1TV şi Al Jazeera. Ulterior, BBC a anunţat că Ahmad Shah, corespondentul său, se află printre cei ucişi.

Gruparea Stat Islamic (SI) a revendicat dublul atentat sinucigaş comis luni la Kabul lângă sediul serviciilor de informaţii afgane şi care a costat viaţa a peste 20 de persoane, printre care un fotograf al AFP, informează France Presse şi dpa.



După un prim atac comis de un kamikaze, "apostaţii forţelor de securitate, mass-media şi alte (persoane) au venit la locul operaţiunii, unde un frate kamikaze i-a surprins cu jacheta explozivă", potrivit unui comunicat semnat de provincia Khorasan, filiala afgană a SI, şi postat pe mesageria Telegram.



Gruparea jihadistă a precizat că doi atacatori sinucigaşi au murit în atentat, care a făcut de asemenea 110 răniţi.

#KABUL - At least 25 people were killed and more than 45 others were wounded in #Kabul blast on Monday morning, security officials confirmed. pic.twitter.com/THNvaDrPM0 — TOLOnews (@TOLOnews) April 30, 2018

BBC journalist Ahmad Shah, who was killed earlier today. pic.twitter.com/ISxNiEYd0I — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) April 30, 2018

Journalists of @TOLOnews, Jahan TV, @1TVNewsAF, Mashal TV and a photo journalist of @AFP, Shah Marai, were reportedly dead in today's two consecutive suicide bombings in Shash Darak of Kabul. For which sin they kill us? why..?@saadmohseni @LNajafizada @NaiAfghanistan pic.twitter.com/Yei10LMkIw — Haanya Malik (@MalikHaanya) April 30, 2018