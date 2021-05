Traian Băsescu, de acord cu mesajul Patriarhului: 'Guvernul a greşit când a intrat în conflict cu Biserica' + Ce spune despre campania de vaccinare

Fostul preşedinte Traian Băsescu a vorbit duminică la România TV despre campania de vaccinare, spunând că aceasta are toate şansele să devină un succes, de când procedura nu mai este una rigidă, cum a fost la început.

Traian Băsescu spune că în decizia multor români de a accepta să se vaccineze anti-Covid a cântărit foarte mult discursul Patriarhului Daniel din noaptea de Paşti şi consideră că autorităţile au greşit în 2020, atunci când au intrat în conflict cu Biserica Ortodoxă Română.

„In mod normal se apropie vremea sa se reduca restrictiile. Nu se vor reduce total, evident, dar se apropie sezonul de vara si multe state europene sunt dependente de turism, deci au nevoie sa relaxeze conditiile de intrare.

Deci masurile se relaxeaza, chiar daca, daca ma intrebati pe mine, putin cam prematur, pandemia nu este infranta. Dar nevoile economice si sociale impun aceste masuri. Legat de relaxarea de la 1 iunie, este clar ca si guvernul Romaniei s-a adaptat la nevoile economice. Industroia HoReCa este una importanta, atat prin numarul de angajati, cat si prin veniturile aduse la PIB.

Campania de vaccinare a fost un insucces cat timp a fost foarte rigida si tinde sa devina un succes cand vaccinarea se poate face aproape la liber. Dupa parerea mea va fi un succe, guvernul isi va atinge obiectivul de la 1 iunie, cu aproape 5 milioane de romani vaccinati si pe cel de la 1 septembrie, cu aproape 8-9 milioane.

Mesajul Patriarhului a fost foarte important, in mod deosebit pentru mediul rural. Si uitati-va ce aflux este in biserici, ca si cum nu ar fi pandemie. Un aflux care nu a fost anul trecut, cand guvernul a gresit si a intrat in conflict cu biserica. Amintiti-va cum s-au respectat regulile pe Dealul Patriarhiei de Pasti. Biserica a demonstrat ca stie sa respecte regulile.

Din punct de vedere al comunicarii, cea mai mare victorie a fost ca l-au scos pe Arafat. De la destituirea lui Voiculescu, Arafat tace. L-am mai vazut zilele trecute ca facea chiftele.

Citu, asa cu masca pe figura si vorbind repede, isi face treaba. Da termene, da speranta. Cred ca ar trebui facut un telefon verde invers, cu operatori de la institutii care sa sune la cetateni care nu au venit la vaccinare, pentru ca cei mai multi nu vin din cauza aglomeratiei. Si discutii cu directorii marilor companii, Ford, Dacia, Oltchim, sa incerce sa-si convinga salariatii sa mearga sa se vaccineze, spre binele lor. Eu sunt un adept al vaccinarii.

Tipul de mituire nu trebuie utilizat. E un tip de mituire inventat de partide care s-a dovedit a fi nedemocratic. Nu e in regula si este discriminatoriu fata de persoanele care nu opteaza pentru vaccinare, ei de ce nu ar avea dreptul la un tichet de masa? In momentul de fata sunt cateva milioane de oameni vaccinati carora nu li s-a intamplat nimic si sunt deja un exemplu pentru ceilalti. Deci povestea cu toxicitatea vaccinului o poate vedea fiecare pe vecinii si colegii lor care s-au vaccinat”, a spus Traian Băsescu.