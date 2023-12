Tranzacția anului în România: Prețul infim cu care s-a vândut un apartament de numai 10 metri în Brașov

În 2023, apartamentele de vânzare din România au fost, în medie, cu 7% mai scumpe decât anul trecut. Românii au căutat cel mai des apartamente cu două camere (în proporție de 48%), iar orașul în care s-au tranzacționat cel mai rapid proprietățile a fost București.

Storia lansează Rezumat de Storia, un raport anual care își propune să aducă mai multă transparență pe piața imobiliară, oferind informații despre cum au evoluat prețurile, care sunt cele mai căutate proprietăți, care sunt orașele cu cele mai prietenoase sau cu cele mai ridicate prețuri, dar și multe alte date importante despre cum a arătat anul 2023 pe piața imobiliară.

„Anul 2023 s-a dovedit a fi un an dinamic pe piața imobiliară, motiv pentru care am lansat Rezumat de Storia, un raport anual gândit pentru cei aflați în căutarea unei locuințe. Scopul nostru a fost să oferim o perspectivă detaliată asupra evoluțiilor prețurilor și preferințelor în domeniul imobiliar de la an la an. În cadrul raportului am observat lucruri previzibile, precum creșterea generală a prețurilor, dar am întâlnit și câteva aspecte care ne-au surprins. Spre exemplu, am remarcat că luna august a devenit cel mai căutat interval atât în ceea ce privește închirierile, cât și achizițiile. Chiar dacă era un rezultat anticipat în cazul închirierilor, am fost surprinși să constatăm că românii au manifestat un interes sporit pentru achiziții imobiliare în aceeași perioadă. O explicație plauzibilă ar putea fi discutarea schimbării măsurilor fiscale, cu impact și pentru piața imobiliară, în acea perioadă, dar și inflația în scădere și IRCC-ul mai stabil,” a declarat Monica Dudău, Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare.

Dinamica prețurilor în 2023 – creșteri în toate categoriile

În 2023 s-a înregistrat o tendință de creștere a prețurilor pe piața imobiliară, atât în ceea ce privește vânzările, cât și închirierile. Prețul mediu solicitat pentru vânzarea unui apartament nou a fost de 1.687 euro/metru pătrat (+7% față de 2022), în timp ce prețul pentru cele vechi a fost ușor mai scăzut - 1.683 euro/metru pătrat (+8%). În București, prețul mediu solicitat a fost de 1.582 euro/metru pătrat (+4% față de 2022), în timp ce în Cluj-Napoca un apartament s-a vândut, în medie, cu 2.457 euro/metru pătrat (+7%). Prețurile medii de achiziție au crescut și în alte orașe mari din țară în 2023: Iași - 1.413 euro/metru pătrat (+7% față de 2022), Constanța - 1.610 euro/metru pătrat (+7%) și Timișoara - 1.465 euro/metru pătrat (+3%).

În Capitală, chiriile au crescut în toate sectoarele, iar cea mai mare creștere (+18%) s-a înregistrat în sectoarele 1 și 2 la apartamentele cu două camere și în sectorul 5 la cele cu trei camere. Cele mai mici creșteri per sectoare s-au observat în sectorul 4 (între 8% și 10%) și în sectorul 2 în cazul garsonierelor (+9%).

Sectorul 1 rămâne cel mai scump sector al Capitalei, unde o garsonieră s-a închiriat, în medie, cu 343 euro, un preț cu 13% mai ridicat față de 2022. Cei care își doresc un apartament cu două camere au plătit, în medie, 521 euro, în timp ce locuitorii care caută apartamente cu trei camere au ajuns să cheltuiască, în medie, 785 euro pe lună pe chirie (+15% vs. 2022). În 2023, în Capitală prețurile pentru o garsonieră s-au încadrat între 253 euro (sectorul 5) și 343 euro (sectorul 1). Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 382 euro (sectorul 6) și 521 euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 429 euro (sectorul 6) și 785 euro (sectorul 1).

Tendința de creștere a prețurilor s-a observat și în alte orașe mari de pe platforma Storia. În Cluj-Napoca o garsonieră s-a închiriat, în medie cu 337 euro/lună, în timp ce un apartament cu două camere s-a închiriat cu 527 euro/lună. Prețurile medii de închiriere ale apartamentelor cu trei camere au crescut cel mai mult (+19% față de 2022) ajungând la 666 euro. În Iași, prețurile medii s-au situat astfel: 292 de euro pentru o garsonieră, 411 euro pentru un apartament cu două camere și 500 de euro pentru un apartament cu trei camere. În Constanța s-au înregistrat creșterile cele mai mari (între 26% și 34%). Garsonierele au avut un preț mediu de listare de 286 de euro, apartamentele cu două camere – 449 euro, în timp ce apartamentele cu trei camere au avut un preț mediu de 601 euro. În Timișoara, Capitala Europeană a Culturii în 2023, prețul închirierii unei garsoniere a fost, în medie, de 237 euro. Pentru un apartament cu două camere cei interesați au plătit, în medie, 380 de euro, în timp ce un apartament cu trei camere s-a închiriat, în medie, cu 430 de euro.

Cele mai prietenoase prețuri în 2023 pentru vânzare, luând în calcul reședințele de județ, s-au găsit în Reșița, unde prețul mediu solicitat a fost de 757 de euro/metru pătrat. În același timp, pentru închiriere, cele mai mici prețuri solicitate s-au înregistrat în Drobeta-Turnu Severin, unde prețul mediu a fost de 205 euro/metru pătrat pentru apartamentele cu maxim trei camere. Cele mai ridicate prețuri pentru ambele categorii s-au înregistrat în Cluj-Napoca, unde un apartament de vânzare a avut un preț mediu de 2.457 euro/metru pătrat, iar pentru închiriere prețul mediu solicitat a fost de 532 euro.

Lunile de vârf, căutări populare și proprietăți excepționale în 2023

În 2023 românii au continuat să exploreze piața imobiliară. Deși pentru apartamentele de vânzare s-au înregistrat scăderi la numărul de pagini vizualizate (-7% față de 2022) și la contactări (-4% - contactările fiind interacțiunile dintre cei care caută locuințe și proprietari). În cazul chiriilor, lucrurile au stat diferit. Cei interesați au vizualizat mai multe anunțuri cu locuințe (+1% față de 2022) și au interacționat mai mult cu cei care au postat anunțurile (+16% mai multe contactări). Apartamentele cele mai căutate au fost cele de două camere, atât pentru achiziție, cât și pentru închiriere, iar luna în care românii au căutat cel mai activ a fost august. Luna cea mai activă a fost determinată luând în calcul numărul de contactări/anunț activ. Cel mai căutat oraș pentru locuit în 2023 a fost Bucureștiul, unde tranzacțiile pentru închiriere și achiziție s-au încheiat cel mai rapid pe platforma Storia.

Cea mai scumpă locuință tranzacționată pe Storia a fost o casă monument istoric din zona Dorobanți (Capitale) din București. Structurată pe patru niveluri, cu 29 de camere, două scări interioare și 1390 metri pătrați, casa a avut un preț de listare de 6 milioane de euro. În același timp, cel mai vizualizat apartament de pe Storia a fost unul de trei camere din Sibiu, situat într-un cartier central. Cu o suprafață de 70 de metri pătrați, apartamentul a avut un preț solicitat de închiriere de 370 de euro/lună, în timp ce prețul mediu în Sibiu pentru apartamentele similare a fost de 474 euro.

Cea mai mare proprietate tranzacționată pe Storia în 2023 a fost un teren arabil din județul Argeș, cu o suprafață de 290 de hectare. Cei interesați au avut posibilitatea de a cumpăra și ferma cu utilaje la un preț total de 4,5 milioane de euro. În schimb, cea mai mică locuință tranzacționată pe platformă a fost un apartament din Brașov de numai 10 metri pătrați, care a avut un preț de vânzare de 13.500 de euro.