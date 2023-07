'Trumpista' Marjorie Taylor Greene arată în Congres fotografii în care fiul preşedintelui SUA, Hunter Biden, apare dezbrăcat / Video

Aleasa republicană Marjorie Taylor Greene, o trumpistă adeptă a teoriilor conspiraţiei, a fluturat într-o şedinţă a unei Comisii parlamentare dedicată afacerilor financiare ale lui Hunter Biden, fotografii pornografice, susţine ea, ale fiului preşedintelui democrat Joe Biden, relatează The Washington Post, potrivit news.ro.

În opinia sa, aceste imagini dovedesc acuzaţii cu privire la o fraudă fiscală formulate împotriva fiului preşedintelui Statelor Unite.

Ea l-a acuzat miercuri, în această şedinţă, pe Hunter Biden că şi-a folosit societatea pentru a deduce impozite ale unor plăţi ale unor prostituate.

Marjorie Taylor Greene l-a acuzat şi de transportarea unei femei în vederea prostituţiei, ceea ce este ilegal.

Fotografii obscene în care apare Hunter Biden circulă de mai multe luni în medii republicane.

Ele provin, potrivit WP, dintr-un laptop pe care l-a lăsat la reparaţii în 2019.

Gestul lui Marjorie Taylor Greene a fost denunţat de către tabăra democrată.

Reprezentantul Jamie Raskin a denunţat un gest ”complet irelevant”, ”în mod deliberat provocator, senzaţionalist şi voyeurist”.

Hunter Biden, în vârstă de 53 de ani, se află în centrul unui scandal important de mai multe luni.

Pe laptopul pe care l-a lăsat la reparat se aflau informaţii compromiţătoare despre activităţi în Ucraina şi China.

O anchetă este în curs de mai mulţi ani, iar Hunter Biden a recunoscut, în iunie, capetele de acuzare de fraudă fiscală şi de achiziţionarea unei arme de foc pe când era toxicoman.

Însă republicanii consideră că această anchetă a fost obstrucţionată de către Departamentul Justiţiei.

Audierile de miercuri aveau ca scop să clarifice aceste suspinciuni.

Democraţii consideră acest scandal un contraatac menitb să deturneze atenţia de la tot mai multele probleme cu justiţia ale lui Donald Trump.

Hunter Biden urmează să se înfăţişeze la 26 iulie la un tribunal cu privire la o recunoaştere prealabilă a vinei în vederea evitării unui proces şi închisorii.

Porn with Hunter Biden (son of the President of the United States) reached the US Congress. But he was quickly removed "according to the regulations."



Congresswoman Margery Taylor Green: Thank you, Mr. Chairman.



Mr. Shapely... You were investigating Hunter Biden. Codename -… pic.twitter.com/pbuS7Dgil4